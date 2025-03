Rafael Leao może odejść z Milanu w trakcie letniego okienka transferowego. Według wieści włoskiego dziennika Corriere della Sera wartość rynkowa portugalskiego skrzydłowego spadła z 90 do 60 milionów euro, co na pewno martwi klub z San Siro.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao wyceniany na 60 milionów euro

AC Milan może dokonać poważnych zmian w swoim składzie po nieudanym sezonie 2024/2025. Wszystko wskazuje na to, że żaden zawodnik drużyny Rossonerich nie może czuć się jako nietykalny, a niepewna jest przyszłość takich gwiazd jak Theo Hernandez czy Rafael Leao. Włodarze mediolańskiego klubu podobno są gotowi wysłuchać ofert za wymienionych piłkarzy. Najnowsze informacje w sprawie portugalskiego skrzydłowego ujawnili dziennikarze gazety “Corriere della Sera”.

Zdaniem wspomnianego źródła wartość rynkowa Rafaela Leao spadła z 90 do 60 milionów euro po tym, jak 25-latek prezentuje nieregularną formę podczas aktualnej kampanii. Zatem wygląda na to, że gigant Serie A nie może liczyć na zarobek rzędu 100 milionów euro, o czym jeszcze niedawno plotkowano. Mierzący 188 centymetrów lewy napastnik najczęściej jest łączony z przeprowadzką do Premier League, skąd płynie zainteresowanie jego osobą ze strony Chelsea czy Liverpoolu.

37-krotny reprezentant Portugalii przywdziewa koszulkę zespołu Rossonerich od sierpnia 2019 roku, gdy trafił na San Siro za niespełna 50 milionów euro z LOSC Lille. Wcześniej atakujący grał dla Sportingu Lizbona, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Rafael Leao w trykocie Milanu rozegrał łącznie 248 meczów, zdobył 68 bramek i zaliczył 53 asysty.