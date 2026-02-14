Szymański błysnął w meczu z PSG! Francuzi docenili Polaka

Sebastian Szymański miał duży wkład w sensacyjne zwycięstwo Rennes z Paris Saint-Germain (3:1). Reprezentant Polski zanotował asystę przy jednej z bramek. Francuskie media pochwaliły go za dobry występ.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

„Kapitalna asysta i idealne dośrodkowanie” – Francuzi chwalą Szymańskiego

Sebastian Szymański w trakcie zimowego okna transferowego zmienił klub. Po ponad dwóch latach spędzonych w Fenerbahce opuścił Stambuł i przeniósł się do Francji. Kontrakt z ofensywnym pomocnikiem podpisało Rennes, gdzie gra Przemysław Frankowski.

Szymański szybko wskoczył do wyjściowej jedenastki. Łącznie od momentu transferu zagrał w barwach Rennes 5 spotkań. Przełomowym momentem był ostatni mecz z Paris Saint-Germain. Jego zespół niespodziewanie wygrał (3:1), a Polak zaliczył asystę. Francuskie media docenił wkład 26-latka w grę drużyny. Ofensywny pomocnik zebrał bardzo dobre opinie w tamtejszych mediach.

– Szymański błyszczał precyzją przy stałych fragmentach gry i dużą aktywnością w środku pola. To po jego dośrodkowaniu z rzutu rożnego padła bramka na 2:0. Był bardzo cenny w utrzymywaniu piłki pod presją i regularnie dawał drużynie czyste, bezpieczne opcje wyjścia spod pressingu rywali – ocenił Szymańskiego serwis maxifoot.fr.

– W pierwszych czterdziestu pięciu minutach pozostawał raczej obserwatorem. Był skupiony w środku pola, ale nie dostawał piłek. Dużo biegał, momentami bez efektu, ale nie można mu było odmówić zaangażowania. Po przerwie wszystko się zmieniło. Zniknął cień, który wcześniej się za nim ciągnął. Lewą nogą posłał idealne dośrodkowanie na głowę Lepaul i zaliczył kapitalną asystę – pisze FootMercato.