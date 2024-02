Marcin Bułka znów doceniony. To drugi raz w tym sezonie

IMAGO / NorbertScanella / Panoramic Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka został wybrany do jedenastki kolejki “L’Équipe”

Bramkarz obronił w tej kolejce rzut karny

To drugie tego typu wyróżnienie Polaka w tym sezonie

Brawo!

Marcin Bułka to bez dwóch zdań jeden z najlepszych bramkarz w Ligue 1. Reprezentant Polski od początku tego sezonu imponuje formą oraz bardzo dobrą skutecznością interwencji. 24-latek udowodnił to m.in. w ostatnim ligowym spotkaniu przeciwko Clermont Foot, gdzie obronił rzut karny, chroniąc tym samym swój zespół przed porażką.

Mamy to – Marcin Bułka po raz drugi w tym sezonie w jedenastce kolejki według L'Équipe! pic.twitter.com/yqQwwn5a8y — Bartek Gabryś (@BartekGab) February 26, 2024

To spotkało się z uznaniem w oczach dziennikarzy słynnego “L’Équipe”. Francuzi postanowili wyróżnić Polaka umieszczając go w jedenastce kolejki ligi francuskiej. Bramkarz otrzymał notę 8, jedną z najwyższych w całym zestawieniu. Dla byłego gracza m.in. PSG to drugie tego typu wyróżnienie w tym sezonie.

Czytaj więcej: Wisła potwierdza. Były piłkarz Marsylii pomoże w walce o awans