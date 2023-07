IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Luis Enrique

Potwierdziły się medialne doniesienia

Luis Enrique został nowym trenerem PSG

Hiszpan podpisał z klubem dwuletnią umowę

Oficjalnie: Luis Enrique nowym trenerem Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej w środowy poranek pożegnało Christophe Galtiera, dotychczasowego szkoleniowca. Kilka godzin później przedstawiono już jego następcę. Nowym trenerem paryskiego klubu został Luis Enrique, który związał się z nimi dwuletnią umową.

– Presja zdobycia LM w PSG? Uwielbiam ją! Są drużyny, które mają więcej doświadczenia niż my, które są równie ambitne jak my, ale to nie są wymówki. Chcemy uzyskać najlepszą wersję zespołu. To jedno z wyzwań, które jest trudne, to jasne, ale je podejmuję – mówił na konferencji prasowej hiszpański szkoleniowiec.

Luis Enrique poprzednio zasiadał za sterami reprezentacji Hiszpanii. Jednak po niepowodzeniu na mistrzostwach świata rozstał się z posadą. Media kilka tygodni wcześniej łączyły go z Napoli, ale bardzo szybko został przekonany ofertą działaczy Paris Saint-Germain.

