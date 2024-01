Kylian Mbappe niezadowolony z życia w Paryżu. Narzeka na sławę

IMAGO / Julien Mattia Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe jest znany niemal na całym świecie

Gwiazdor PSG i reprezentacji Francji tęskni na normalnym życiem

W Paryżu doskwiera mu zbyt duża popularność

Kylian Mbappe niezadowolony. Narzeka na popularność

Kylian Mbappe już od kilku lat zachwyca kibiców na całym świecie. Gwiazdor PSG i reprezentacji Francji corocznie notuje znakomite wyniki indywidualne, co bez wątpienia ma wpływ na jego ogromną popularność.

Jak się okazuje, piłkarz nie jest do końca zadowolony ze swojej sławy. W rozmowie z Envoye Special zdradził, że w codziennym życiu brakuje mu spontaniczności.

– Pójść i kupić chleb w piekarni? Zapłaciłbym teraz tyle pieniędzy, żeby móc robić takie rzeczy, co dla większości ludzi jest normalne – wyznał.

– Spędziłbym te dwa dni na świeżym powietrzu, to jest pewne! Mogę to powiedzieć bez zastanowienia – odpowiedział na pytanie o to, co zrobiłby gdyby mógł mieć magiczną różdżkę.

