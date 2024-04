Dziennikarz o relacji Mbappe z Luisem Enrique. “Nie lubię kłamców”

Kylian Mbappe cały czas jest świeczniku w mediach we Francji i w Hiszpanii. Jest to podyktowane tym, że zawodnik latem prawdopodobnie zmieni pracodawcę. Tymczasem ostatnio francuskie środki masowego przekazu przekonują, że Luis Enrique po raz pierwszy od wielu miesięcy publicznie broni Mbappe. Dziennikarz Daniele Riolo z RMC Sport nie zgadza się z taką narracją.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Kylian Mbappe

Nie milkną spekulacje dotyczące przyszłości Kyliana Mbappe

Ostatnio nawet Luis Enrique zaczął się częściej pozytywnie wypowiadać na ten temat zawodnika

W szczere intencje trenera nie wierzy jednak jeden z dziennikarzy RMC Sport, zajmujący się na co dzień tym, co dzieje się w Paris Saint-Germain

RMC Sport o relacjach na linii Kylian Mbappe-Luis Enrique

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca tego roku. Nie zapowiada się, aby zawodnik parafował nową umowę z klubem. Tymczasem ostatnie tygodniu rodziły duże napięcie wokół zawodnika, o czym Daniele Riolo z RMC Sport.

Popularne francuskie medium weszło na wojenną ścieżkę z Luisem Enrique. Znany żurnalista zarzucił Hiszpanowi, że ten co innego mówił przed meczami, a co innego po. Wprost odniósł się do przebiegu zdarzeń dotyczącego PSG i samego Mbappe w jednym ze swoich materiałów.

“Na początku sezonu krytykowano mnie za zbytni optymizm. A było to związane z tym, że podobają mi się gracze, którzy tam są. To wojownicy. Kiedy jednak ludzie mówią mi, że pod względem taktycznym Luis Enrique jest geniuszem, to ja tego nie dostrzegłem. Nie mogę znieść tego, jak ta narracja jest pompowana, Mimo że trener jest w klubie od kilku miesięcy” – napisał w swoim materiale żurnalista.

“Mam dość braku spójności w tym, co jest przekazywane przed i po meczach. Z tym, co widać na boisku. I jest coś, co mnie wkurza: nie lubię kłamstw i kłamców. Nie wierzę, że Luis Enrique nagle zmienił zdanie w sprawie Mbappe. Nie lubię, jak mnie biorą za idiotę” – dodał Riolo.

