fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe po sezonie zamierza odejść z PSG

Luis Enrique przygotowuje swoją drużynę na odejście gwiazdy

Mimo doniesień, trener zapewnia, że ma z gwiazdorem dobre relacje

Mbappe niesłusznie traktowany przez Enrique?

Kylian Mbappe nie przedłuży wygasającego kontraktu z Paris Saint-Germain, więc są to jego ostatnie miesiące w stolicy Francji. Mimo statusu gwiazdy, Luis Enrique stara się przygotować drużynę do rzeczywistości bez Mbappe, więc coraz częściej ściąga go z boiska w trakcie ligowych meczów. Nie inaczej było w hitowym starciu z Marsylią, kiedy to kapitan Trójkolorowych opuścił murawę po około godzinie.

Media doszukują się konfliktu między panami. Otoczenie Mbappe uważa, że trener nie okazuje swojemu piłkarzowi należytego szacunku. Przytoczono nawet słowa, jakie Mbappe miał powiedzieć pod adresem Enrique. Opiekun PSG na konferencji prasowej odpowiedział na medialne doniesienia, zapewniając, że nie ma żadnego problemu.

– Ktoś wymyślił obelgę i stąd pojawiają się wszelkiego rodzaju doniesienia. Zwłaszcza po meczach zwykle jestem dość zmęczony. Teraz jednak przeżywam to z całkowitym spokojem, wykonuję swoją pracę jak najlepiej, jestem zadowolony ze wszystkich moich zawodników. Mbappe zawsze zachowywał się w sposób wyjątkowy.

– Chciałbym, aby wszystko skończyło się dobrze dla PSG i w cudowny sposób również dla Kyliana. Wszyscy płyniemy na jednej łodzi, a port sukcesu jest naszym celem – mówi Enrique.

