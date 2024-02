Radosław Majecki zagrał w Ligue 1 pierwszy raz od ponad trzech lat. Z nim w bramce AS Monaco ograło w niedzielę Lens 3-2. Polak zaliczył dobry występ.

Radosław Majecki zagrał w Ligue 1 pierwszy raz od ponad trzech lat

Polski bramkarz pomógł Monaco w zwycięstwie

Pomimo straty dwóch bramek, pokazał się z bardzo dobrej strony

Majecki walczy o miejsce w składzie. Dobry mecz Polaka

Radosław Majecki trafił do AS Monaco z Legii Warszawa w 2020 roku za kwotę siedmiu milionów euro. Jego dotychczasowa przygoda z tym klubem nie jest usłana różami. Polski bramkarz ma ogromne problemy z regularną grą, wyraźnie przegrywając rywalizację z innymi golkiperami. W sezonie 2022/2023 Majecki przebywał na wypożyczeniu w Cercle Brugge, zaś latem wrócił do Francji.

Ostatnie tygodnie są dla niego przełomowe. Majecki otrzymał szansę w meczu Pucharu Francji z Lens, stając się bohaterem serii rzutów karnych. Obronił dwie jedenastki, a jego zespół awansował do kolejnej rundy. Wychowanek Legii Warszawa zagrał także w dwóch kolejnych meczach turnieju, a w lidze dalej był rezerwowym. Ten stan zmienił się w niedzielę.

Majecki znalazł się w pierwszej jedenastce na spotkanie z Lens. Był to więc jego pierwszy występ w Ligue 1 od ponad trzech lat. Po raz ostatni zagrał 13 września 2020 roku.

Polak pokazał się w tym meczu z dobrej strony. Nie popełnił żadnego rażącego błędu, broniąc przy tym aż osiem strzałów, a jego Monaco ograło wicemistrza kraju na wyjeździe 3-2. Jeśli Majecki utrzyma miejsce w składzie, za tydzień zagra z PSG.

