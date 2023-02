Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Malo Gusto

Styczniowy nabytek Chelsea, Malo Gusto przebywający obecnie na wypożyczeniu doznał kontuzji podczas środowego meczu Pucharu Francji, w którym Olympique Lyon rywalizował z Lille. Uraz nie wydaje się być poważny.

Malo Gusto opuścił plac gry w 33. minucie meczu z Lille, a w jego miejsce na murawie pojawił się Castello Lukeba. 19-latek schodził z boiska z wyraźnym grymasem bólu na twarzy.

Podczas konferencji prasowej po meczu szkoleniowiec Olympique Lyon Laurent Blanc odniósł się do urazu Malo Gusto. Jego zdaniem kontuzja nie jest poważna, ale wywołuje dyskomfort u zawodnika.

– To ból, z którym zmaga się już od pewnego czasu. Nie jest to duży problem, ale przeszkadza mu zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Postaramy się jak najszybciej z tym uporać. Nie powinno zająć to zbyt długo – przyznał Blanc.

Malo Gusto był dla większości kibiców niezbyt znaną postacią w świecie piłki nożnej. Wszystko zmieniło się, gdy w styczniu zgłosiła się po niego Chelsea, która zapłaciła francuskiemu zespołowi 30 milionów euro za ten transfer. 19-latek do końca sezonu pozostał w Lyonie na zasadzie wypożyczenia. Gusto w przyszłości ma zostać zmiennikiem Reece’a Jamesa, który w trwającej kampanii zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Malo Gusto wystąpił w 17 meczach Ligue 1 tego sezonu, w których zaliczył jedną asystę. Łącznie w barwach Lyonu rozegrał 70 gier.

