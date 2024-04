PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Jednak nie Ruben Amorim?

W minionych tygodniach media intensywnie łączyły Rubena Amorima ze stanowiskiem szkoleniowca Liverpoolu. Jednak wiele wskazuje na to, że strony nie dojdą do porozumienia. Ponoć Portugalczyk rozpoczął negocjacje z West Hamem, co może zniechęcić The Reds do kontynuowania rozmów.

Wcześniej z mianem następcy Juergena Kloppa łączeni byli m.in. Xabi Alonso i Julian Nagelsmann. Jednak obaj trenerzy zdecydowali się pozostać na obecnych stanowiskach. Mówi się także o Jose Mourinho, który był widziany na trybunach podczas meczu Fulham – Liverpool.

Paulo Fonesca jako nowy kandydat na trenera Liverpoolu

Natomiast najnowsze wieści na temat nowego trenera Liverpoolu przekazał serwis The Athletic. Ten ceniony brytyjski portal uważa, że władze The Reds monitorują sytuację Paulo Foneski. Trener Lille po sezonie może opuścić klub, bo jego kontrakt dobiega końca.

Jeśli okaże się, że Portugalczyk nie dojdzie do porozumienia z Lille, to przenosiny na Anfield wydają się całkiem możliwe. Pytanie tylko, czy 51-latek poradzi sobie z prowadzeniem tak dużego klubu. Bez wątpienia byłoby to dla niego znacznie większe wyzwanie, niż dotychczasowe poczynania. Przypomnijmy, że Fonesca pracował m.in. w Szachtarze, AS Romie i FC Porto.

Aktualnie Lille zajmuje 4. miejsce w Ligue 1 i pod wodzą Paulo Foneski ma szansę na kolejne wicmiestrzostwo kraju.

