Chelsea może wypożyczyć nastolatka. To plan awaryjny

Andrey Santos to jeden z ośmiu piłkarzy, których Chelsea sprowadziła w zimowym okienku transferowym. 18-latek za około 13 milionów euro zamienił Vasco da Gama na The Blues. Jednak w tym sezonie Brazylijczyk może nie zadebiutować w Premier League, co jest związane z problemami w kwestii uzyskania pozwolenia na pracę. Londyńczycy przygotowali już plan awaryjny.

Andrey Santos został sprowadzony za około 13 mln euro z Vasco da Gama

Brazylijczyk szybko może wrócić do ojczyzny

Chelsea będzie chciała wypożyczyć 18-latka, jeżeli ten nie uzyska pozwolenia na pracę

Chelsea ma plan B dla Andreya Santosa

Chelsea zdecydowała się wypożyczyć Andreya Santosa do jednego z brazylijskich klubów, gdyby 18-latek nie uzyskał pozwolenia na pracę. Kapitan młodzieżowej reprezentacji Brazylii obecnie przebywa na Mistrzostwach Ameryki Południowej do lat 20, gdzie w sześciu meczach strzelił pięć goli i zanotował jedną asytę. The Blues są niemal pewni, że uda im się zapewnić wizę dla swojego nowego pomocnika, aby ten mógł zagrać w Anglii po powrocie z turnieju, jednak nie wykluczają, że będą musieli wdrożyć w życie inne rozwiązanie.

Wychowankowi Vasco da Gama obiecano, że będzie częścią pierwszego zespołu Grahama Pottera natychmiast po przybyciu do Premier League, ale pierwszy wniosek o pozwolenie na pracę został odrzucony. Zgodnie z doniesieniami Nizaara Kinselli klub pracuje już nad drugim zgłoszeniem, a w międzyczasie opracowano plan awaryjny, zgodnie z którym Andrey Santos zostanie wypożyczony do Brazylii, gdzie będzie kontynuował swój rozwój.

Santos w pierwszej kolejności ma trafić do klubów grających w południowoamerykańskim odpowiedniku Ligi Mistrzów, Copa Libertadores. Obejmuje to Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athletico Paranaense, Fortalezę i Atletico Mineiro. Okienko transferowe w Brazylii pozostaje otwarte do początku kwietnia.