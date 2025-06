Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Złota Piłka 2025: Francja ma oczywistego faworyta

Komu w tym roku przypadnie Złota Piłka? Ostateczne rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów mogą zadecydować o wynikach plebiscytu. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że po nagrodę sięgnie jeden z zawodników Barcelony – Lamine Yamal lub Raphinha. Jednak Blaugrana pożegnała się z rozgrywkami, w których po zwycięstwo sięgnęło Paris Saint-Germain. Teraz w wyścigu prowadzi Ousmane Dembele.

Francuz oczywiście może liczyć na wsparcie rodaków. Podczas środkowej konferencji prasowej w tej kwestii wypowiedział się Didier Deschamps.

– Oczywiście popieram kandydaturę Ousmane’a Dembele w wyborach do Złotej Piłki za to, jak znakomity ma sezon. Liga Narodów może dać pewność, podobnie jak Klubowe Mistrzostwa Świata. Nie będę mówił o Yamalu – nie chcę przeciwstawiać go Dembele. Jednak gdybym miał wybierać, powiedziałbym, że to Dembele powinien wygrać. Zasługuje na to – powiedział trener Trójkolorowych tuż przed czwartkowym meczem Hiszpania – Francja w półfinale Ligi Narodów.

Dembele, w przeciwieństwie do Yamala, będzie mógł poprawić swoje notowania podczas KMŚ. Barcelona nie zakwalifikowała się do turnieju organizowanego w Stanach Zjednoczonych. Jednak już jutro obie gwiazdy zmierzą się w bezpośrednim starciu na MHPArena w Stuttgarcie.