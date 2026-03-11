Z nim w składzie Real Madryt nie odpadł z Ligi Mistrzów, gdy grali z Man City

Real Madryt po raz kolejny zagra z Manchesterem City w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Okazuje się, że amuletem Królewskich w starciach z drużyną Pepa Guardioli jest Ferland Mendy.

Ferland Mendy amuletem Realu Madryt. Manchester City może się bać

Real Madryt – Manchester City to najciekawsze para 1/8 finału Ligi Mistrzów. Co ciekawe, będzie to szósty bezpośredni dwumecz obu drużyn w europejskich pucharach od sezonu 2019/2020. Do gry w wyjściowej jedenastce awizowany jest Ferland Mendy.

W przypadku Ferlanda Mendy’ego sztuczna inteligencja Perplexity AI wyłapała ciekawy wpływ Francuza w meczach Królewskich z Obywatelami. Okazuje się, że od 2022 roku za każdym razem, gdy obrońca przebywał na boisku, Real Madryt awansował do następnej rundy. Z kolei, gdy 30-latek nie zagrał, wtedy górą w dwumeczu był Manchester City. Podobnie było w fazie ligowej, gdzie drużyna z Anglii wygrała mecz, a Real zagrał bez Mendy’ego.

🧐 Real Madrid vs Manchester City



2022: Ferland Mendy played, Real Madrid went through

2023: Ferland Mendy was out, Real Madrid were eliminated

2024: Ferland Mendy played, Real Madrid went through

2025: Ferland Mendy played, Real Madrid went through

2025 (league phase): Ferland… pic.twitter.com/2rmkItlDsh — Madrid Zone (@theMadridZone) March 10, 2026

Mendy wskoczył do składu, ponieważ kontuzjowany jest Alvaro Carreras. W tym sezonie ma na swoim koncie zaledwie 4 mecze, w których spędził na boisku 202 minuty. Zawodnikiem klubu z Madrytu jest od lipca 2019 roku i wystąpił łącznie w 205 spotkaniach.