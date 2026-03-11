Z nim w składzie Real Madryt nie odpadł z Ligi Mistrzów, gdy grali z Man City

10:50, 11. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Perplexity AI

Real Madryt po raz kolejny zagra z Manchesterem City w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Okazuje się, że amuletem Królewskich w starciach z drużyną Pepa Guardioli jest Ferland Mendy.

Piłkarze Realu Madryt
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Ferland Mendy amuletem Realu Madryt. Manchester City może się bać

Real Madryt – Manchester City to najciekawsze para 1/8 finału Ligi Mistrzów. Co ciekawe, będzie to szósty bezpośredni dwumecz obu drużyn w europejskich pucharach od sezonu 2019/2020. Do gry w wyjściowej jedenastce awizowany jest Ferland Mendy.

W przypadku Ferlanda Mendy’ego sztuczna inteligencja Perplexity AI wyłapała ciekawy wpływ Francuza w meczach Królewskich z Obywatelami. Okazuje się, że od 2022 roku za każdym razem, gdy obrońca przebywał na boisku, Real Madryt awansował do następnej rundy. Z kolei, gdy 30-latek nie zagrał, wtedy górą w dwumeczu był Manchester City. Podobnie było w fazie ligowej, gdzie drużyna z Anglii wygrała mecz, a Real zagrał bez Mendy’ego.

Real Madryt z Ferlandem Mendy w składzie przeciwko Manchesterowi City:

  • 2022 – Ferland Mendy w składzie, Real Madryt awansował
  • 2023 – Ferland Mendy poza składem, Real Madryt odpadł
  • 2024 – Ferland Mendy w składzie, Real Madryt awansował
  • 2025 – Ferland Mendy w składzie, Real Madryt awansował
  • 2025 – Ferland Mendy poza składem, Real Madryt przegrał w fazie ligowej

Mendy wskoczył do składu, ponieważ kontuzjowany jest Alvaro Carreras. W tym sezonie ma na swoim koncie zaledwie 4 mecze, w których spędził na boisku 202 minuty. Zawodnikiem klubu z Madrytu jest od lipca 2019 roku i wystąpił łącznie w 205 spotkaniach.

