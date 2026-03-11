Real Madryt – Manchester City: przewidywane składy. Hit bez gwiazd

07:53, 11. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Real Madryt przystąpi do rywalizacji z Manchesterem City bez dwóch kluczowych zawodników. Na pewno nie zagra Kylian Mbappe i Jude Bellingham. Oto przewidywane składy na mecz Real - Man City.

Kylian Mbappe
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Manchester City

Real Madryt i Manchester City to prawdopodobnie dwie drużyny, które najczęściej grają ze sobą w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Od sezonu 2019/2020 rywalizowali ze sobą w decydujących rundach rozgrywek aż pięciokrotnie. Po raz ostatni w poprzedniej kampanii, gdy w rundzie play-off Królewscy wyrzucili Obywateli z turnieju. Teraz stawką dwumeczu będzie awans do ćwierćfinału.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w środę 11 marca 2026 roku na Bernabeu. Real Madryt będzie musiał poradzić sobie bez dwóch kluczowych zawodników. W spotkaniu na pewno nie zagra Kylian Mbappe oraz Jude Bellingham. Ponadto nieobecni są również Eder Militao, Rodrygo, Alvaro Carreras i David Alaba.

Większe powody do zadowolenia, jeśli chodzi o wybór składu ma Pep Guardiola. Manchester City będzie mógł liczyć na nieobecnego ostatnio Erlinga Haalanda. Ponadto najważniejsi piłkarze w porównaniu do rywali będą bardziej wypoczęci. W ostatni weekend Obywatele zagrali w rezerwowym składzie, rzucając wszystkie siły na hit w Lidze Mistrzów.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Manchester City:

Real: Courtois – Trent, Asencio, Rudiger, Mendy – Tchouameni, Camavinga, Valverde, Guler – Gonzalo, Vinicius

Man City: Donnarumma – Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri – Rodri, Silva, O’Riley – Cherki, Haaland, Semenyo

