TVP wybrała mecz Ligi Mistrzów. Kibice zobaczą wielki hit

Liga Mistrzów wchodzi w decydujące fazy. W przyszłym tygodniu odbędą się pierwsze spotkania 1/8 finału. TVP poinformowała, że kibice zobaczą na ich antenie mecz Real Madryt - Manchester City.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów

Real Madryt – Manchester City w TVP Sport

Tylko szesnaście drużyn pozostało na placu boju w grze o końcowy triumf w Lidze Mistrzów. Kilka dni temu odbyło się losowanie 1/8 finału, w którym poznaliśmy osiem par, które będzie walczyć o awans do ćwierćfinału. Pierwsze spotkania odbędą się w dniach 10-11 marca. Rewanże tydzień później, a dokładnie 17 i 18 marca 2026 roku.

TVP Sport może transmitować jedno spotkanie Ligi Mistrzów na kolejkę. Poznaliśmy wybór stacji odnośnie meczu, jaki na ich antenie będą mogli zobaczyć kibice. Okazuje się, że fani dostaną możliwość obejrzenia najciekawszego pojedynku, czyli Real Madryt – Manchester City.

Rywalizacja w Hiszpanii na Bernabeu odbędzie się w środę 11 marca o godzinie 21:00. Będzie to kolejny dwumecz z udziałem obu drużyn w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Poprzednio rywalizowali ze sobą w sezonach 2019/20, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025. Częściej górą byli Królewscy, wygrywając z Obywatelami w 2022, 2023 oraz 2025 roku. Anglicy wygrywali w 2020 i 2023 roku.

Na ten moment wiadomo, że w pierwszym meczu nie wystąpi Kylian Mbappe. Francuz dostał czas, aby wyleczyć kontuzję kolana. Jego udział w rewanżu wciąż pozostaje pod znakiem zapytania. Nie wiadomo również co z Erlingiem Haalandem. Norweg w ostatnim starciu z Leeds United nie znalazł się w kadrze meczowej. Pep Guardiola potwierdził, że powodem był uraz.