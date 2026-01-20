Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Sporting CP - Paris Saint-Germain

Liga Mistrzów: finaliści i obrońcy tytułu z porażkami

Wtorkowa odsłona rywalizacji w Lidze Mistrzów rozpoczęła się od meczu w Kazachstanie. Kajrat Ałmaty, który do tej pory wywalczył tylko jeden punkt, nie sprawił niespodzianki w starciu z Club Brugge. Belgowie wygrali 4:1. Honorowa bramka dla gospodarzy padła dopiero w doliczonym czasie. Natomiast w drugim spotkaniu doszło do sensacji z udziałem Manchesteru City.

O 21.00 rozpoczęło się siedem potyczek. Hit dnia odbył się na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie, gdzie Inter podejmował Arsenal. Nerazzurri musieli uznać wyższość Kanonierów, a dubletem popisał się Gabriel Jesus. Dwa gole strzelił także Kylian Mbappe, który wspólnie z Viniciusem Juniorem poprowadził Real Madryt do efektownej wygranej z Monaco.

2:0 – takim wynikiem zakończyły się dwa wtorkowe starcia. Olympiakos za sprawą Costinhii i Mehdiego Taremiego pokonał Bayer Leverkusen, a Tottenham po bramkach Cristiana Romero i Dominica Solankego wygrał z Borussią Dortmund.

Niespodzianka? Takim określeniem bez wątpienia należy nazwać wynik rywalizacji w Libonie. Sporting pokonał Paris Saint-Germain 2:1. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Luis Suarez, natomiast jedyną bramkę dla obrońców tytułu zdobył Chwicza Kwaracchelia.

Ajax nie zrezygnował z walki o awans do kolejnej fazy i na Estadio de la Ceràmica wygrał 2:1 z Villarrealem. Z kolei na Parken Kopenhaga zatrzymała mistrzów Włoch i zremisowała z Napoli 1:1.

Liga Mistrzów – 7. kolejka (20.11.2026):