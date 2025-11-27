Mbappe eksplodował formą. Najgłośniej mówił o Viniciusie i Alonso

Kylian Mbappe zachwycony Viniciusem Juniorem
Real Madryt zaliczył w środę czwarte zwycięstwo w trakcie trwającej edycji fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Królewscy pokonali na wyjeździe Olympiakos, dzięki czemu wskoczyli na piąte miejsce w tabeli. Kapitalną partię rozegrał Kylian Mbappe, który okrasił występ czterema golami. Po meczu podzielił się natomiast wyrazistymi wypowiedziami na temat Viniciusa Juniora oraz trenera Xabiego Alonso.
W kontekście Brazylijczyka nie brakuje różnych spekulacji. Francuz natomiast docenił zawodnika.
– Dla prawych obrońców to koszmar mieć przed sobą Viniciusa Juniora. To wielkie szczęście, że mamy go w zespole – powiedział Mbappe cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X.
Reprezentant Francji wypowiedział się również na temat szkoleniowca Los Blancos.
– Ludzie dużo mówią. Musimy w każdym razie wspierać trenera. Musimy chronić siebie nawzajem jako zespół i chronić szkoleniowca oraz jego sztab – zaznaczył Mbappe.
26-letni zawodnik w tej kampanii wystąpił jak na razie w 18 meczach, nie licząc Klubowych Mistrzostw Świata. Zdobył w nich 23 gole. Mbappe trafił do Realu latem minionego roku z Paris Saint-Germain na zasadzie wolnego transferu. Aktualny kontrakt piłkarza z gigantem La Liga obowiązuje natomiast do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość Mbappé jest z kolei szacowana na 180 milionów euro.
