Real Madryt pod presją. Arbeloa reaguje na burzę wokół zespołu

16:39, 24. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt broni jednobramkowej zaliczki z Lizbony przed rewanżem z Benfiką w Lidze Mistrzów. Alvaro Arbeloa na konferencji prasowej odniósł się do rasizmu, Viniciusa oraz dyspozycji Mbappe.

Alvaro Arbeloa
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt skupiony na Benfice. Arbeloa o rasizmie, Vinim i Mbappe

Real Madryt przystąpi do meczu rewanżowego fazy play-off Ligi Mistrzów na Santiago Bernabeu z minimalną przewagą (1:0) z pierwszego spotkania. Arbeloa podkreślił, że liczy na równie dobrą grę zespołu, co w Lizbonie. – Tego chcę i na to liczę. Pierwszy mecz był dobry w naszym wykonaniu – powiedział trener.

Szkoleniowiec odniósł się do sprawy Gianluki Prestianniego oraz tematu rasizmu. – To jest okazja, by zadać cios rasizmowi. UEFA zawsze była na pierwszej linii tej walki i teraz ma szansę realnie wpłynąć na sytuację – zaznaczył. Dodał też, że zespół skupia się wyłącznie na grze. – Jesteśmy bardzo skoncentrowani na meczu. Reszta nie jest naszą sprawą. To UEFA musi podejmować decyzje – podkreślił.

Arbeloa wrócił również do sytuacji Viniciusa Juniora. – Nic, co zrobił lub mógł zrobić, nie usprawiedliwia aktu rasizmu. Powiem to jeszcze raz. Nic nie usprawiedliwia rasizmu – zaznaczył stanowczo. Zapewnił też, że Brazylijczyk jest gotowy na wielki występ. – Jutro wyjdzie i będzie walczył. By udowodnić, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie – stwierdził.

Na koniec trener uspokoił kibiców w sprawie Kyliana Mbappe. – Jest gotowy do gry, a to teraz najważniejsze. To piłkarz, który potrafi zmienić mecz w każdej chwili – powiedział. Dodał, że Francuz doskonale wie, gdzie ma się poruszać i jego liczby mówią same za siebie.

