Źródło: Fernando Sánchez Tavero (Diario AS)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real nie w pełni sił w rewanżu z City

Pojedynek Real Madryt – Manchesterem City to hit fazy 1/16 finału Ligi Mistrzów. W pierwszej odsłonie tego dwumeczu triumfowali Królewscy, którzy po emocjonującym spotkaniu wygrali 3:2. Decydującą bramkę w doliczonym czasie gry zdobył Jude Bellingham. Anglik skorzystał z dogrania Viniciusa Juniora.

W rywalizacji na Etihad Carlo Ancelotti nie mógł skorzystać z takich piłkarzy, jak Dani Carvajal, Eder Militao, Lucas Vazquez, Antonio Rudiger i David Alaba. Wszystko wskazuje na to, że do kadry meczowej na rewanż wrócą dwaj ostatni. Włoski szkoleniowiec potwierdził to na sobotniej konferencji prasowej.

Zobacz WIDEO: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Ancelotti sugerował, że do swojej dyspozycji będzie miał także Lucasa Vazqueza. Jednak dzień po zapowiedział 65-latka hiszpańskie media informują o scenariuszu niekorzystnym dla Realu. Fernando Sánchez Tavero z Diario AS zdradził, że doświadczony defensor nie zdołał w pełni wyleczyć kontuzji mięśniowej i zabraknie go w zmaganiach z Obywatelami.

Real przystępuje do potyczki z City po niespodziewanym remisie 1:1 z Osasuną w 24. kolejce La Liga. Natomiast ekipa Pepa Guardioli w ten weekend w 25. serii gier Premier League rozbiła 4:0 Newcastle United.