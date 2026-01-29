Rashford przełamał klątwę Barcelony. Wreszcie się udało

Barcelona przypieczętowała awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a mecz z Kopenhagą zapamięta na długo. Marcus Rashford zdobył bramkę z rzutu wolnego, która była nie tylko efektowna, ale też przełomowa dla całego klubu, donosi Barca Universal.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Gol Rashforda ma historyczne znaczenie

Barcelona w meczu z Kopenhagą wygrała wysoko i zamknęła fazę ligową w najlepszy możliwy sposób. Jednym z symboli tego spotkania był gol Marcusa Rashforda z rzutu wolnego. Anglik podszedł do piłki z dużą pewnością siebie i uderzył sprytnie przy bliższym słupku, całkowicie myląc bramkarza.

Dla Rashforda było to zwieńczenie bardzo udanej fazy ligowej Ligi Mistrzów. Napastnik zakończył ją z dorobkiem pięciu bramek. Dwa razy trafiał przeciwko Newcastle oraz Olympiakosowi. We wszystkich rozgrywkach tego sezonu brakuje mu już tylko jednego gola do dwucyfrowego wyniku.

Znaczenie tej bramki wykracza jednak poza statystyki indywidualne. Barcelona od dłuższego czasu zmagała się z poważnym problemem przy rzutach wolnych. Zanim Rashford trafił do siatki, zespół potrzebował aż pięćdziesięciu prób, by wreszcie zdobyć gola bezpośrednio z tego stałego fragmentu gry.

Po odejściu Lionela Messiego skuteczność Barcelony w tym elemencie gry wyraźnie spadła. W całym tym okresie klub zdobył zaledwie trzy bramki z rzutów wolnych we wszystkich rozgrywkach. Ostatnią z nich strzelił Ferran Torres we wrześniu 2023 roku w meczu z Realem Betis.

Jeszcze bardziej wymowna była sytuacja w Lidze Mistrzów. Barcelona nie trafiła bezpośrednio z wolnego w tych rozgrywkach od maja 2019 roku, gdy Messi zdobył pamiętną bramkę przeciwko Liverpoolowi w półfinale.

