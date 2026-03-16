PSG stawia za wzór Real Madryt. Ambitny cel piłkarzy giganta

Paris Saint-Germain po rozbiciu Chelsea jest jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Piłkarze ambitnie podchodzą do tej sprawy i chcą obronić trofeum, przykładem Realu Madryt w latach 2016-2018 - informuje "L'Equipe".

PSG chce podążyć drogą Realu. Powalczy w Lidze Mistrzów

Paris Saint-Germain w poprzednim sezonie okazało się bezkonkurencyjne w Lidze Mistrzów, gromiąc w finale Inter Mediolan aż 5-0. W obecnej kampanii ekipa Luisa Enrique nie spuszcza z tonu, choć nie wygląda już tak imponująco. Wystarczy spojrzeć na jej sytuację w tabeli Ligue 1, gdzie na tym etapie wcale nie jest pewna zdobycia mistrzowskiego tytułu. Siedmiokrotnie traciła punkty, a znajdujące się za jej plecami Lens ma tylko „oczko” straty. W Lidze Mistrzów natomiast paryżanie dalej prezentują bardzo wysoki poziom, o czym świadczy rozbicie Chelsea aż 5-2 w pierwszym meczu 1/8 finału.

Przed PSG jeszcze rewanż na Stamford Bridge, ale trudno wyobrazić sobie, by mieli roztrwonić trzybramkową przewagę. W szatni zespołu coraz głośniej mówi się o obronie tytułu w Lidze Mistrzów, a nawet nawiązaniu do Realu Madryt z lat 2016-2018, kiedy to trzy razy z rzędu sięgał po prestiżowe trofeum. Piłkarze uważają, że mają wystarczająco jakości, aby tego dokonać. Chwalą również współpracę z Luisem Enrique i mają go za specjalistę, jeśli chodzi o te rozgrywki.

Królewscy pozostają jedyną drużyną w historii Ligi Mistrzów, która była w stanie wygrać ją w przynajmniej dwóch kolejnych sezonach. Przed PSG oczywiście poważne wyzwanie. Jeśli ograją Chelsea, na drodze do finału mogą jeszcze trafić na takie kluby, jak Liverpool, Bayern Monachium, Real Madryt czy Manchester City.