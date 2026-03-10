Newcastle United – Barcelona: przewidywane składy. Hiszpanie już wiedzą, co z Lewandowskim

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona jedzie na hit Ligi Mistrzów do Newcastle United

Newcastle United zmierzy się z Barceloną na St. James’ Park w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Duma Katalonii przystępuje do tego spotkania w bardzo dobrej formie, ponieważ wygrała cztery mecze z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

W miniony weekend mistrzowie Hiszpanii pokonali Athletic Bilbao, a jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Lamine Yamal. W 62. minucie na boisku pojawił się również Robert Lewandowski, który zmienił Ferrana Torresa. Kapitan reprezentacji Polski pod koniec lutego doznał urazu oczodołu i obecnie występuje w specjalnie przygotowanej ochronnej masce.

Dziennik „Mundo Deportivo” uważa, że 37-letni napastnik rozpocznie spotkanie od pierwszej minut z angielskim zespołem. W trwającej edycji Ligi Mistrzów Lewandowski zdobył dotąd dwie bramki w siedmiu rozegranych meczach. W Anglii będzie chciał poprawić swój dorobek strzelecki.

Trener Barcelony Hansi Flick nie będzie jednak mógł skorzystać z kilku ważnych zawodników. Z powodu kontuzji poza kadrą znajdują się m.in. Frenkie de Jong, Jules Kounde oraz Gavi. Początek spotkania Newcastle United – FC Barcelona zaplanowano na wtorek (10 marca) o godzinie 21:00.

Przewidywane składy na mecz Newcastle United – FC Barcelona:

Newcastle United: Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Tonali, Ramsey, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes

FC Barcelona: Joan Garcia – Eric Garcia – Cubarsi, Martin, Cancelo – Bernal, Pedri, Fermin Lopez – Yamal, Lewandowski, Raphinha