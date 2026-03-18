Marciniak miał sędziować hit Ligi Mistrzów. Zmiana tuż przed meczem

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Raczkowski za Marciniaka. Zahamowała go kontuzja

Szymon Marciniak został desygnowany do poprowadzenia hitowego meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Liverpoolem a Galatasaray. Kwestia awansu w tej rywalizacji pozostaje otwarta, bowiem w pierwszym spotkaniu turecki zespół wygrał 1-0, ale w rewanżu The Reds mogą liczyć na wsparcie kibiców zebranych na Anfield.

Tuż przed rozpoczęciem spotkania okazało się jednak, że sędzią głównym będzie Paweł Raczkowski. Do zmiany doszło na ostatnią chwilę, a powodem są problemy zdrowotne Marciniaka. Z powodu kontuzji nie był w stanie poprowadzić tej rywalizacji. Dla Raczkowskiego to też bardzo duże wyróżnienie, bowiem nigdy dotąd nie miał okazji sędziować na tak dalekim etapie rozgrywek Ligi Mistrzów.

Marciniak w grudniu przeszedł operację, po której pauzował kilka tygodni. Mecz Liverpool – Galatasaray miał być dla niego pierwszym w Lidze Mistrzów od wielu miesięcy. Na boisko wrócił w zeszłym tygodniu, kiedy to prowadził spotkanie w ramach Ligi Europy.