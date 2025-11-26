Marciniak blisko rekordu Ligi Mistrzów! Przed nim tylko jeden sędzia

Szymon Marciniak jest coraz bliżej pobicia rekordu Ligi Mistrzów. Polski sędzia ma na swoim koncie 59 spotkań w rozgrywkach. Rekordzista, czyli Felix Brych ma ich o 10 więcej - informuje Przegląd Sportowy Onet.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak w pogoni za największą liczbą spotkań w Lidze Mistrzów

Szymon Marciniak zadebiutował w Lidze Mistrzów w sezonie 2014/2015, a więc ponad dziesięć lat temu. Od tego czasu stał się nie tylko najlepszym arbitrem w Polsce, ale również jednym z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie. 44-latek ma na swoim koncie ma m.in. finał Mistrzostw Świata, Ligi Mistrzów, Superpucharu UEFA czy Klubowych Mistrzostw Świata.

We wtorek (25 listopada) Marciniak poprowadził mecz Napoli – Karabach w ramach 5. kolejki Ligi Mistrzów. Tym samym awansował na 2. miejsce w rankingu pod względem największej ilości spotkań w Lidze Mistrzów. Polak był dotychczas rozjemcą 59. meczów. Jak poinformował Przegląd Sportowy Onet, urodzony w Płocku arbiter ma szansę pobić rekord.

Najwięcej spotkań w Lidze Mistrzów gwizdał Felix Brych z Niemiec (69). Marciniak jest więc o krok od zostania rekordzistą, a biorąc pod uwagę częstotliwość, z jaką UEFA obsadza go do poszczególnych spotkań, można stwierdzić, że rekord jest tylko kwestią czasu.

Arbitrzy z największą liczbą spotkań w Lidze Mistrzów:

Felix Brych – 69 Szymon Marciniak – 59 Bjorn Kuipers – 59 Kim Milton Nielsen – 57 Clement Turpin – 57

Z najlepszej piątki w rankingu wyprzedzić może go jedynie Clement Turpin. Francuz obok Marciniaka wciąż jest aktywny zawodowo. Pozostali w tym lider, czyli Felix Brych zakończyli karierę.