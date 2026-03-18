Liga Mistrzów: znamy pary ćwierćfinałów. Hitów nie zabraknie!

Poznaliśmy komplet ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów. W 1/4 finału dojdzie do hitowych rywalizacji. Najciekawiej zapowiadają się mecze Realu Madryt z Bayernem Monachium oraz PSG z Liverpoolem.

Giganci dalej w grze. Hity w ćwierćfinale

Po środowych meczach znamy już komplet ćwierćfinalistów tej edycji Ligi Mistrzów. To wtorkowych zwycięzców dołączyli Liverpool, Bayern Monachium, Atletico Madryt oraz Barcelona. Blaugrana była zagrożona odpadnięciem z rozgrywek, ale stanęła na wysokości zadania i rozbiła Newcastle United aż 7-2. Losy rywalizacji odwrócili też The Reds, którzy na Anfield ograli Galatasaray 4-0.

Formalności dopełnili piłkarze Bayernu, ponownie nie dając szans Atalancie i dobijając aż do dziesięciu zdobytych bramek w tym dwumeczu. Do ćwierćfinału awansowało też Atletico Madryt, które w Londynie zremisowało z Tottenhamem 2-2, utrzymując trzybramkową zaliczkę sprzed tygodnia.

Teraz na drodze Liverpoolu stanie Paris Saint-Germain, które broni mistrzowskiego tytułu. Bayern Monachium zmierzy się z Realem Madryt, a Barcelona ponownie zagra z Atletico. Ma do wyrównania pewne rachunki, bowiem niedawno została wyeliminowana przez Los Rojiblancos z Pucharu Króla. Zestaw par ćwierćfinałów uzupełniają Arsenal oraz Sporting.

Mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów zostaną rozegran 7 i 8 kwietnia, zaś rewanże odbędą się tydzień później.

Pary 1/4 finału Ligi Mistrzów

PSG – Liverpool

Real Madryt – Bayern Monachium

Barcelona – Atletico Madryt

Sporting – Arsenal