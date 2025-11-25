Lewandowski zaskoczył Flicka. Tego nikt się nie spodziewał

Hansi Flick przed meczem z Chelsea poświęcił szczególną uwagę Robertowi Lewandowskiemu, który wraca do pełni formy po kontuzji. Niemiecki trener podkreślił, że napastnik jest w świetnej dyspozycji i odegra kluczową rolę w hitowym starciu Ligi Mistrzów na Stamford Bridge.

Flick chwali Lewandowskiego po wyleczeniu kontuzji

– Robert Lewandowski wrócił po kontuzji w znakomitej formie. Wszyscy byli zaskoczeni, jak szybko się zregenerował. Jest głodny goli i bardzo ważny dla nas – powiedział Flick na konferencji prasowej w Londynie. Dodał, że doświadczenie Polaka i jego skuteczność mogą przechylić szalę zwycięstwa w jednym z najtrudniejszych meczów fazy ligowej.

Polak jest spodziewany w wyjściowym składzie Blaugrany, choć wcześniej spekulowano, że jego miejsce może zająć Ferran Torres. Najnowsze doniesienia sugerują, że doświadczenie Lewandowskiego i znakomita forma przeważyła o decyzji Flicka.

Szkoleniowiec Barcelony docenił również klasę rywala. – Chelsea to jeden z najlepszych klubów na świecie. Przeszła ogromną transformację, ma wielu młodych, utalentowanych piłkarzy i świetnego trenera, który nadał jej tożsamość. To będzie trudne spotkanie, ale mamy wiarę w siebie. Będziemy walczyć – zapewnił Flick.

Niemiec zdradził też, że inspiruje go sposób, w jaki Pep Guardiola prowadził Barcelonę i później Bayern. – Obie drużyny grały podobnie: ofensywnie, z pressingiem i kontrolą piłki. Kiedy oglądało się Barcelonę Guardioli, można było się w niej zakochać. To był futbol totalny – wspominał.

Flick odniósł się również do sytuacji Raphinhi, który wraca po kontuzji. – Musimy postępować krok po kroku. Ważne, że znów jest z nami. Zobaczymy, ile minut może zagrać. Kiedy wszedł w sobotę, od razu zrobił różnicę. Potrafi otworzyć przestrzeń z piłką i bez niej. Dobrze, że wrócił – zaznaczył trener.

