Chelsea FC – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Starcie ekipy Niebieskich z drużyną Dumy Katalonii jest absolutnym hitem tej serii gier. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższy wtorek, 25 listopada o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Chelsea FC – FC Barcelona, typy i przewidywania

Chelsea FC i FC Barcelona przystępują do 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, szukając przełamania po ostatnich remisach. Ekipa The Blues, plasująca się obecnie na 12. miejscu w tabeli, ma za sobą emocjonujące starcie z Karabachem Agdam, zakończone wynikiem 2:2. Natomiast zespół Dumy Katalonii, zajmujący 11. pozycję w stawce, zremisował 3:3 z Club Brugge. Oba kluby liczą więc na pełną pulę, by poprawić swoją nie najlepszą sytuację. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w ten wtorek, 25 listopada o godzinie 21:00.

Moim zdaniem ten mecz wygra Chelsea, która w ostatnim czasie prezentuje bardzo dobrą formę. Dodatkowym atutem drużyny prowadzonej przez Enzo Mareskę będzie gra przed własną publicznością, co zwykle dodaje im pewności siebie. Mój typ: zwycięstwo Chelsea.

Chelsea FC – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Przed meczem Chelsea – Barcelona oba zespoły mają poważne braki kadrowe. Ekipa The Blues zagra bez Leviego Colwilla, Dario Essugo, Cole’a Palmera i Romeo Lavii, co ogranicza rotację w kilku formacjach. Drużyna Blaugrany również wystąpi w osłabionym składzie, ponieważ zabraknie Marka-Andre ter Stegena, Gaviego oraz Pedriego. Mimo tego zarówno gospodarze, jak i goście posiadają wystarczającą jakość, by stworzyć intensywne widowisko.

Kontuzje Chelsea Zawodnik Powrót Levi Colwill Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2026 Dario Essugo Uraz uda Początek stycznia 2026 Cole Palmer Złamany palec u nogi Początek grudnia 2025 Romeo Lavia Uraz uda Początek grudnia 2025

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Koniec lutego 2026 Pedri Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 Landry Farré Kontuzja kolana Początek marca 2026 Marcus Rashford Wirus Niepewny Álex Balde Fizyczny dyskomfort Niepewny

Chelsea FC – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Chelsea, pod wodzą Enzo Mareski, jest w ostatnim czasie w świetnej formie, notując dwa przekonujące zwycięstwa w Premier League – 2:0 z Burnley i 3:0 z Wolverhampton Wanderers. FC Barcelona, dowodzona przez Hansiego Flicka, równie imponująco poradziła sobie w La Lidze, pokonując Athletic Bilbao 4:0 oraz Celtę Vigo 4:2. Zatem obie drużyny pokazują wysoką skuteczność i dobrą dyspozycję przed bezpośrednim pojedynkiem.

Chelsea FC – FC Barcelona, historia

Bezpośrednia rywalizacja Chelsea z Barceloną od lat budzi ogromne emocje, ponieważ często decyduje o dalszym losie w europejskich pucharach. W pięciu ostatnich spotkaniach drużyna Niebieskich wygrała dwukrotnie, zespół Dumy Katalonii triumfował raz, a dwa mecze zakończyły się remisem. Tak więc statystyki wskazują, że starcia między tymi ekipami zwykle są wyrównane oraz pełne napięcia, na co liczymy w jutrzejszej potyczce.

Chelsea FC – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za nieznacznych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Chelsea wynosi około 2.25, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 2.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70.

Chelsea FC – FC Barcelona, przewidywane składy

Chelsea Enzo Maresca FC Barcelona Hans-Dieter Flick Chelsea Enzo Maresca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Sanchez 24 James 29 Fofana 4 Adarabioyo 3 Cucurella 25 Caicedo 8 Fernandez 41 Estevao 20 Pedro 49 Garnacho 9 Delap 14 Rashford 9 Lewandowski 10 Yamal 21 Jong 16 Lopez 17 Casado 18 Martin 5 Cubarsi 4 Araujo 23 Kounde 25 Szczęsny 1 Sanchez 24 James 29 Fofana 4 Adarabioyo 3 Cucurella 25 Caicedo 8 Fernandez 41 Estevao 20 Pedro 49 Garnacho 9 Delap 14 Rashford 9 Lewandowski 10 Yamal 21 Jong 16 Lopez 17 Casado 18 Martin 5 Cubarsi 4 Araujo 23 Kounde 25 Szczęsny 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Hans-Dieter Flick Rezerwowi 12 Filip Jörgensen 23 Trevoh Chalobah 27 Malo Gusto 34 Josh Acheampong 38 Marc Guiu 40 Facundo Buonanotte 50 Max Merrick 11 Jamie Bynoe-Gittens 32 Tyrique George 17 Andrey Santos 21 Jorrel Hato 3 Álex Balde 7 Ferran Torres 11 Raphinha 13 Joan Garcia 15 Andreas Christensen 20 Dani Olmo 22 Marc Bernal 24 Eric Garcia 26 Jofre Torrents 27 Dro Fernández 28 Roony Bardghji 31 Diego Kochen

Chelsea FC – FC Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Chelsea

remisem

zwycięstwem Barcelony zwycięstwem Chelsea 14%

remisem 14%

zwycięstwem Barcelony 71% 7+ Votes

Chelsea FC – FC Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie między Chelsea a Barceloną w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1 oraz platformie CANAL+ online. Na sędziego zawodów wyznaczono Slavko Vincicia. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższy wtorek, 25 listopada o godzinie 21:00.

