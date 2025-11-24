Chelsea FC – FC Barcelona, typy i przewidywania
Chelsea FC i FC Barcelona przystępują do 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, szukając przełamania po ostatnich remisach. Ekipa The Blues, plasująca się obecnie na 12. miejscu w tabeli, ma za sobą emocjonujące starcie z Karabachem Agdam, zakończone wynikiem 2:2. Natomiast zespół Dumy Katalonii, zajmujący 11. pozycję w stawce, zremisował 3:3 z Club Brugge. Oba kluby liczą więc na pełną pulę, by poprawić swoją nie najlepszą sytuację. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w ten wtorek, 25 listopada o godzinie 21:00.
Moim zdaniem ten mecz wygra Chelsea, która w ostatnim czasie prezentuje bardzo dobrą formę. Dodatkowym atutem drużyny prowadzonej przez Enzo Mareskę będzie gra przed własną publicznością, co zwykle dodaje im pewności siebie. Mój typ: zwycięstwo Chelsea.
Chelsea FC – FC Barcelona, sytuacja kadrowa
Przed meczem Chelsea – Barcelona oba zespoły mają poważne braki kadrowe. Ekipa The Blues zagra bez Leviego Colwilla, Dario Essugo, Cole’a Palmera i Romeo Lavii, co ogranicza rotację w kilku formacjach. Drużyna Blaugrany również wystąpi w osłabionym składzie, ponieważ zabraknie Marka-Andre ter Stegena, Gaviego oraz Pedriego. Mimo tego zarówno gospodarze, jak i goście posiadają wystarczającą jakość, by stworzyć intensywne widowisko.
Levi Colwill
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec kwietnia 2026
Dario Essugo
Uraz uda
Początek stycznia 2026
Cole Palmer
Złamany palec u nogi
Początek grudnia 2025
Romeo Lavia
Uraz uda
Początek grudnia 2025
Dani Rodriguez
Zwichnięte ramię
Nieznany
Marc-Andre ter Stegen
Kontuzja pleców
Powrót do treningów
Gavi
Uraz łąkotki
Koniec lutego 2026
Pedri
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Landry Farré
Kontuzja kolana
Początek marca 2026
Marcus Rashford
Wirus
Niepewny
Álex Balde
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Chelsea FC – FC Barcelona, ostatnie wyniki
Chelsea, pod wodzą Enzo Mareski, jest w ostatnim czasie w świetnej formie, notując dwa przekonujące zwycięstwa w Premier League – 2:0 z Burnley i 3:0 z Wolverhampton Wanderers. FC Barcelona, dowodzona przez Hansiego Flicka, równie imponująco poradziła sobie w La Lidze, pokonując Athletic Bilbao 4:0 oraz Celtę Vigo 4:2. Zatem obie drużyny pokazują wysoką skuteczność i dobrą dyspozycję przed bezpośrednim pojedynkiem.
Chelsea FC – FC Barcelona, historia
Bezpośrednia rywalizacja Chelsea z Barceloną od lat budzi ogromne emocje, ponieważ często decyduje o dalszym losie w europejskich pucharach. W pięciu ostatnich spotkaniach drużyna Niebieskich wygrała dwukrotnie, zespół Dumy Katalonii triumfował raz, a dwa mecze zakończyły się remisem. Tak więc statystyki wskazują, że starcia między tymi ekipami zwykle są wyrównane oraz pełne napięcia, na co liczymy w jutrzejszej potyczce.
Chelsea FC – FC Barcelona, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za nieznacznych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Chelsea wynosi około 2.25, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 2.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Chelsea FC – FC Barcelona, przewidywane składy
|12Filip Jörgensen
|23Trevoh Chalobah
|27Malo Gusto
|34Josh Acheampong
|38Marc Guiu
|40Facundo Buonanotte
|50Max Merrick
|11Jamie Bynoe-Gittens
|32Tyrique George
|17Andrey Santos
|21Jorrel Hato
|3Álex Balde
|7Ferran Torres
|11Raphinha
|13Joan Garcia
|15Andreas Christensen
|20Dani Olmo
|22Marc Bernal
|24Eric Garcia
|26Jofre Torrents
|27Dro Fernández
|28Roony Bardghji
|31Diego Kochen
Chelsea FC – FC Barcelona, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Chelsea 14%
- remisem 14%
- zwycięstwem Barcelony 71%
7+ Votes
Chelsea FC – FC Barcelona, transmisja meczu
Spotkanie między Chelsea a Barceloną w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1 oraz platformie CANAL+ online. Na sędziego zawodów wyznaczono Slavko Vincicia. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższy wtorek, 25 listopada o godzinie 21:00.
