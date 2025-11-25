Chelsea – Barcelona: przewidywane składy na hit Ligi Mistrzów

Chelsea i Barcelona zmierzą się dziś na Stamford Bridge w jednym z najciekawszych meczów fazy ligowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny wystawią niemal najsilniejsze jedenastki, a stawką jest krok w stronę awansu do czołowej ósemki rozgrywek.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski od pierwszej minuty, Pedri i Palmer poza grą

Hansi Flick nie ma większego problemu z zestawieniem pierwszej jedenastki FC Barcelony. Jedyną dylematem jest wybór piłkarzy do tercetu ofensywnego. W bramce Blaugrany zobaczymy Joana Garcię, a w obronie Kounde, Cubarsiego, Araujo i Balde. W środku pola zagrają De Jong i Fermin, a Niemiec rozważa także desygnowanie do gry Erica Garcii, który może zostać cofnięty do defensywy lub grać jako trzeci pomocnik.

W ofensywie pewniakiem jest Lamine Yamal. Na lewym skrzydle ma zagrać Marcus Rashford, a w ataku Robert Lewandowski, który jest w świetnej formie i ma cztery gole w dwóch ostatnich meczach. Ferran Torres tym razem prawdopodobnie zacznie na ławce. Pedri nie znalazł się w kadrze i kontynuuje rehabilitację w Barcelonie.

Chelsea zagra bez Cole’a Palmera co jest największym osłabieniem The Blues, ale Enzo Maresca może liczyć na pozostałych zawodników, którzy stanowią o sile pierwszej jedenastki. Dobór składu nie powinien być większym zaskoczeniem.

Chelsea – Barcelona: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez, Reece James, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Joao Pedro, Estevao, Pedro Neto, Delap.

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, De Jong, Fermin, Eric Garcia, Yamal, Lewandowski, Rashford.

Początek spotkania Chelsea – Barcelona o godzinie 21:00.

