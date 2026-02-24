Juventus wierzy w remontadę. Spalletti apeluje przed Galatasaray

18:53, 24. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus musi odrobić straty po porażce 2:5 z Galatasaray w pierwszym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Luciano Spalletti przed rewanżem zaapelował do kibiców i zabrał głos w sprawie Yildiza, Di Gregorio oraz Bremera.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti mobilizuje Juventus przed rewanżem w Lidze Mistrzów

Juventus stoi przed bardzo trudnym zadaniem w rewanżu z Galatasaray. Bianconeri muszą odrobić trzybramkową stratę po spotkaniu w Stambule. Luciano Spalletti zaapelował do kibiców o pełne wsparcie. – Prosimy kibiców, by byli blisko nas. Są mecze, których się nie gra, lecz tworzy się wokół nich kontekst. Z nimi u naszego boku stajemy się silniejsi – powiedział trener.

Szkoleniowiec podkreślił, że drużyna nie może zatracić swojej tożsamości. – Nie możemy stać się kimś innym. Musimy być bardziej solidną wersją samych siebie. Nie myślimy o trzech golach, lecz o jednym. Jeden gol zmienia scenariusz i wszystko zaczyna żyć – zaznaczył. Dodał też, że zespół będzie walczył do ostatniej minuty, tak jak mówią sami kibice.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Spalletti wiele ciepłych słów poświęcił Kenanowi Yildizowi. – Dla nas jest już liderem, mimo że jest bardzo młody. Pokazuje spokój w trudnych momentach i chce brać odpowiedzialność. Po częściowym treningu podszedł do mnie i powiedział, że jest gotowy. To pokazuje siłę jego charakteru – stwierdził trener.

Spalletti stanął również po stronie Michele Di Gregorio. – Musimy nauczyć się akceptować krytykę i nie zależeć od spojrzeń innych. Odpowiedzialność zawsze jest wspólna. Przed strzałem na bramkę dzieją się inne sytuacje i każdy z nas ma w nich swój udział – wyjaśnił. Na koniec potwierdził gotowość Bremera. – Będzie powołany i może zagrać. To także prawdziwa postawa Juventino – podkreślił.

Zobacz również: Juventus przyspiesza rozmowy ze Spallettim. Decyzja coraz bliżej