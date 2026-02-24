Juventus wierzy w remontadę. Spalletti apeluje przed Galatasaray

Juventus musi odrobić straty po porażce 2:5 z Galatasaray w pierwszym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Luciano Spalletti przed rewanżem zaapelował do kibiców i zabrał głos w sprawie Yildiza, Di Gregorio oraz Bremera.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti mobilizuje Juventus przed rewanżem w Lidze Mistrzów

Juventus stoi przed bardzo trudnym zadaniem w rewanżu z Galatasaray. Bianconeri muszą odrobić trzybramkową stratę po spotkaniu w Stambule. Luciano Spalletti zaapelował do kibiców o pełne wsparcie. – Prosimy kibiców, by byli blisko nas. Są mecze, których się nie gra, lecz tworzy się wokół nich kontekst. Z nimi u naszego boku stajemy się silniejsi – powiedział trener.

Szkoleniowiec podkreślił, że drużyna nie może zatracić swojej tożsamości. – Nie możemy stać się kimś innym. Musimy być bardziej solidną wersją samych siebie. Nie myślimy o trzech golach, lecz o jednym. Jeden gol zmienia scenariusz i wszystko zaczyna żyć – zaznaczył. Dodał też, że zespół będzie walczył do ostatniej minuty, tak jak mówią sami kibice.

Spalletti wiele ciepłych słów poświęcił Kenanowi Yildizowi. – Dla nas jest już liderem, mimo że jest bardzo młody. Pokazuje spokój w trudnych momentach i chce brać odpowiedzialność. Po częściowym treningu podszedł do mnie i powiedział, że jest gotowy. To pokazuje siłę jego charakteru – stwierdził trener.

Spalletti stanął również po stronie Michele Di Gregorio. – Musimy nauczyć się akceptować krytykę i nie zależeć od spojrzeń innych. Odpowiedzialność zawsze jest wspólna. Przed strzałem na bramkę dzieją się inne sytuacje i każdy z nas ma w nich swój udział – wyjaśnił. Na koniec potwierdził gotowość Bremera. – Będzie powołany i może zagrać. To także prawdziwa postawa Juventino – podkreślił.

