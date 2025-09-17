Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Valencia CF

Barcelona gotowa na ogromny wydatek

Jak długo Barcelona będzie mogła korzystać ze skuteczności Roberta Lewandowskiego? W gabinetach klubowych są świadomi, iż reprezentant Polski jest coraz bliżej zakończenia kariery, a przynajmniej zakończenia przygody w stolicy Katalonii. Deco nie ma wątpliwości – to ostatni lub jeden z ostatnich sezonów 37-latka w szeregach mistrzów Hiszpanii. Dlatego Blaugrana aktywnie poszukuje jego następcy.

Barca marzy o Julianie Alvarezie i Erlingu Haalandzie, a z przeprowadzką do La Liga łączy się także Harry’ego Kane’a. Jednak każdy z tych piłkarzy wydaje się być poza strefą marzeń Dumy Katalonii. Dlatego obrońcy tytułu skierowali swoje zainteresowanie na innego napastnika. Portal Fichajes.net zdradził, że nowym faworytem do zastąpienia Lewandowskiego stał się Serhou Guirassy.

Snajper Borussii Dortmund w tym sezonie rozegrał już dziesięć spotkań, w których dziewięciokrotnie wpisał się na listę strzelców. Natomiast w poprzednich rozgrywkach w 50 meczach zdobył 38 bramek zanotował 9 asyst. Kontrakt 29-latka obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

– Z ekonomicznego punktu widzenia transfer nie jest prostą sprawą. Rynek transferowy jest coraz bardziej rozdmuchany, a gracze tej klasy zazwyczaj mają wysoką cenę. Jednak klub z Katalonii pracuje nad rozwiązaniami, które mogą ułatwić tę operację, mając świadomość, że pewny strzelec jest absolutnym priorytetem na następny sezon – pisze Hector Andreu.

Portal Transfermarkt wycenia Guirassy’ego na 45 milionów euro. Jednak wydaje się, że Barcelona będzie musiała zapłacić zdecydowanie więcej. Zastępca Lewandowskiego może kosztować nawet 100 milionów euro.