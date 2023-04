PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Spotkanie Benfica – Inter zakończyło się zwycięstwem drużyny z Mediolanu

Nerazzurri wypracowali dwie bramki przewagi, której będą bronić na Giuseppe Meazza

Co po ostatnim gwizdku powiedział Simone Inzaghi, szkoleniowiec przyjezdnych?

Inzaghi: Koncentrujemy się na każdych rozgrywkach

Inter rozegrał znakomite starcie na Estadio da Luz i w Mediolanie będzie bronić dwubramkowej zaliczki. W 51. minucie na listę strzelców wpisał się Nicolo Barella, który wykorzystał dogranie Andrei Bastoniego, a w 82. minucie Romelu Lukaku zamienił rzut karny na drugiego gola.

Jak mecz ocenił Simone Inzaghi, trener Nerazzurrich?

– Jestem bardzo zadowolony, jesteśmy bliżej półfinału, ale jest mecz rewanżowy, który będzie wymagający. Mamy niezłą przewagę, ale jest jeszcze jedno spotkanie. Benfica to bardzo mocna drużyna, będziemy musieli rozegrać taki sam mecz w Mediolanie.

– Zadowolony jestem też z pierwszej połowy, bo gra tutaj przeciwko tak silnej drużynie jest trudna, ale widać było, że pierwszy gol dodał nam dużo odwagi. To trzeci mecz w ciągu dziesięciu dni, terminarz jest piekielnie trudny, ale jesteśmy Interem i nie zostawiamy na boku żadnej rywalizacji, czy to mistrzostwo, Liga Mistrzów, czy Puchar Włoch.

– Jestem przyzwyczajony do krytyki, to część mojej pracy. Chciałem odpowiedzi od moich graczy. Słyszeliśmy i czytaliśmy wiele rzeczy, ale byliśmy cicho i dziś wieczorem widzieliście nasz występ. Atakujący pracowali bardzo dobrze, czy to był Lukaku, czy inni. Teraz mam dostępnych wszystkich napastników, cała czwórka jest w stanie grać na bardzo wysokim poziomie.