Inter odpada z LM. Chivu zna przyczyny porażki

09:21, 25. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Inter

Inter nie odrobił strat i został wyeliminowany z Ligi Mistrzów przez Bodo/Glimt. Dlaczego Nerazzurri ponieśli porażkę? Cristian Chivu znalazł odpowiedź na to pytanie na konferencji prasowej.

Cristian Chivu (Inter - Bodo/Glimt)
Obserwuj nas w
LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu (Inter - Bodo/Glimt)

Inter przegrywa oba mecze. Chivu: tak wygląda Liga Mistrzów

– Próbowaliśmy wszystkiego, grając przeciwko bardzo dobrze zorganizowanej drużynie, która grała niskim blokiem. Nie mam nic do zarzucenia chłopakom, ponieważ próbowali wszystkiego, co w ich mocy, wkładając w to całą swoją energię – przyznał Cristian Chivu na konferencji po meczu Inter – Bodo/Glimt. Finaliści poprzedniej edycji przegrali oba spotkania.

– Jest w nas wiele rozgoryczenia. Niestety, zmierzyliśmy się z drużyną, która miała znacznie więcej energii niż my i musimy jej pogratulować, ponieważ zasłużyła na awans – kontynuował opiekun ekipy z Mediolanu. – Trudno jest znaleźć energię, gdy gra się co trzy dni. Być może mogliśmy rozwinąć się lepiej i zaatakować ten obszar w inny sposób, ale nie mam powodu, aby krytykować chłopaków… z 10 graczami broniącymi w polu karnym było to naprawdę trudne – stwierdził trener gospodarzy.

– Chcieliśmy przejść dalej, być konkurencyjni, nawet jeśli wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe przeciwko drużynie, która rozegrała tylko cztery mecze w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Teraz zamykamy ten rozdział i idziemy dalej. Tak wygląda Liga Mistrzów i musimy docenić osiągnięcia przeciwników – zakończył szkoleniowiec Nerazzurrich.

Czy Cristian Chivu zasługuje na dalszą pracę w Interze?

  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie

0 Votes

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź