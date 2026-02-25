Inter odpada z LM. Chivu zna przyczyny porażki

Inter nie odrobił strat i został wyeliminowany z Ligi Mistrzów przez Bodo/Glimt. Dlaczego Nerazzurri ponieśli porażkę? Cristian Chivu znalazł odpowiedź na to pytanie na konferencji prasowej.

LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu (Inter - Bodo/Glimt)

Inter przegrywa oba mecze. Chivu: tak wygląda Liga Mistrzów

– Próbowaliśmy wszystkiego, grając przeciwko bardzo dobrze zorganizowanej drużynie, która grała niskim blokiem. Nie mam nic do zarzucenia chłopakom, ponieważ próbowali wszystkiego, co w ich mocy, wkładając w to całą swoją energię – przyznał Cristian Chivu na konferencji po meczu Inter – Bodo/Glimt. Finaliści poprzedniej edycji przegrali oba spotkania.

– Jest w nas wiele rozgoryczenia. Niestety, zmierzyliśmy się z drużyną, która miała znacznie więcej energii niż my i musimy jej pogratulować, ponieważ zasłużyła na awans – kontynuował opiekun ekipy z Mediolanu. – Trudno jest znaleźć energię, gdy gra się co trzy dni. Być może mogliśmy rozwinąć się lepiej i zaatakować ten obszar w inny sposób, ale nie mam powodu, aby krytykować chłopaków… z 10 graczami broniącymi w polu karnym było to naprawdę trudne – stwierdził trener gospodarzy.

– Chcieliśmy przejść dalej, być konkurencyjni, nawet jeśli wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe przeciwko drużynie, która rozegrała tylko cztery mecze w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Teraz zamykamy ten rozdział i idziemy dalej. Tak wygląda Liga Mistrzów i musimy docenić osiągnięcia przeciwników – zakończył szkoleniowiec Nerazzurrich.