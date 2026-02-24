Inter Mediolan we wtorek mierzył się z Bodo/Glimt w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów. Norwedzy sprawili niespodziankę również na Stadio Giuseppe Meazza i tym samym wyeliminowali wicemistrzów Włoch.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Jens-Petter Hauge oraz Yann Bisseck

Bodo/Glimt gra dalej! Katastrofa Interu Mediolan

We wtorkowy wieczór zobaczyliśmy w akcji Inter Mediolan. Podopieczni Cristiana Chivu mierzyli się przed własną publicznością z Bodo/Glimt w rewanżowym spotkaniu 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Italii byli w trudnej sytuacji, ponieważ w pierwszym starciu triumfowali Norwedzy rezultatem 3:1. Nerazzurri pokpili sprawę przed tygodniem i na Stadio Giuseppe Meazza od pierwszych minut musieli rzucić się do ataku.

Rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza przebiegała zgodnie z oczekiwaniami. Inter Mediolan kompletnie zdominował Bodo/Glimt. Gospodarze tworzyli wiele akcji bramkowych, ale nie przyniosło to wyczekiwanych korzyści. Zespoły schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem, co oczywiście premiowało do awansu Bodo/Glimt.

Druga połowa rozpoczęła się wręcz identycznie. Inter Mediolan całkowicie dominował, ale w 57. minucie to goście objęli prowadzenie. Fatalny błąd w tyłach popełnił Manuel Akanji, co zostało wykorzystane przez Norwegów. A w zasadzie Jens-Petter Hauge.

𝐊𝐀𝐓𝐀𝐒𝐓𝐑𝐎𝐅𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐔! 😱



Niesamowity prezent dla Bodø/Glimt i sensacja powoli staje się faktem! ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/XS8msOYQlF pic.twitter.com/JtiRlritfC — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 24, 2026

Podopieczni Cristiana Chivu rzucili się do jeszcze większego ataku. Bodo/Glimt jednak było świetnie dysponowane w defensywie. Norweski zespół w 72. minuty podwyższył prowadzenie za sprawą Hakona Evjena. Nerazzurri szybko odpowiedzili trafieniem Alessandro Bastoniego, ale to było na tyle. Inter Mediolan tym samym sensacyjnie pożegnał się z Champions League na etapie 1/16 finału.

Awans Bodo/Glimt do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, to przedłużenie świetnej passy norweskiego sportu. Warto zaznaczyć, że sportowcy z tego kraju przywieźli nie tak dawno worek medali z zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Inter Mediolan – Bodo/Glimt 1:2 (w dwumeczu 2:5)

Bastoni (76′) – Hauge (57′), Evjen (73′)