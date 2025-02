Guardiola ma problem. Ważny zawodnik nie zagra z Realem

Pep Guardiola będzie musiał dokonać roszad w składzie na rewanż z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Jak podaje The Times na dłuższy czas z powodu urazu wypadł Manuel Akanji.

Źródło: The Times

Źródło: The Times

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manuel Akanji z powodu kontuzji wyłączony z gry na dłuższy czas

Manchester City we wtorek wieczorem przeżył istny rollercoaster emocji. The Citiziens przed własną publicznością byli o krok od zwycięstwa z Realem Madryt. Do 86. minuty meczu podopieczni Pepa Guardioli prowadzili (2:1). Ostatecznie po golach Brahima Diaza i Jude’a Bellinghama goście odwrócili losy spotkania, wygrywając ostatecznie (3:2).

Na domiar złego w trakcie spotkania kontuzji doznał jeden z podstawowych zawodników Obywateli. Po przerwie na boisku nie oglądaliśmy więcej Manuela Akanji’ego. Szwajcar nie był w stanie kontynuować gry, więc na murawie pojawił się rezerwowy Rico Lewis.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nowe informacje ws. obrońcy Manchesteru City nie ucieszą ani Pepa Guardioli, ani fanów zespołu. Jak przekazał Paul Hirst z portalu The Times po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że Manuel Akanji będzie potrzebować kilku tygodni przerwy. Oznacza to, że obrońca nie będzie mógł pomóc drużynie w rewanżowym meczu z Realem Madryt. Co więcej, 29-latek opuści również konfrontacje z Liverpoolem i Tottenhamem.

Akanji w bieżącym sezonie miał pewne miejsce w składzie, co pozwoliło mu rozegrać 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Pod jego nieobecność oraz przez odejście Kyle’a Walkera jedynym prawym obrońcą w składzie pozostał wcześniej wspomniany Rico Lewis.

Rewanż Manchesteru City z Realem Madryt odbędzie się w najbliższą środę (19 lutego) na Santiago Bernabeu. Zwycięzca dwumeczu uzyska awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.