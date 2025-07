Manchester City wybrał następcę Walkera. To gwiazda Interu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker

Denzel Dumfries tematem rozmów pomiędzy Man City a Interem

Manchester City przed startem nowego sezonu musi dokonać zakupu prawego obrońcy. Z klubem definitywnie rozstał się Kyle Walker, który podpisał kontrakt z Burnley. Z racji braku nominalnego zawodnika na tej pozycji aktualnie występuje Matheus Nunes.

Choć w kadrze zespołu jest jeszcze Rico Lewis, to włodarze Obywateli potrzebują piłkarza o większej jakości. Od kilku dni jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy na rynku transferowym jest Denzel Dumfries. Reprezentant Holandii przykuł uwagę takich klubów jak Atletico Madryt czy FC Barcelona. Wszystko przez dość niską klauzulę odstępnego.

Dumfries jest do wzięcia za jedyne 25 milionów euro. Wspomniana kwota będzie obowiązywać tylko i wyłącznie do 15 lipca. Zainteresowane kluby muszą się zatem spieszyć jeśli chcą pozyskać obrońcę Nerazzurrich. Jak poinformował serwis Football Transfer, pierwszy z nich nawiązał już kontakt z Interem Mediolan. Rozmowy ws. ewentualnego transferu rozpoczął Manchester City.

The Citiziens mają za sobą bardzo słaby sezon, choć ostatecznie udało im się zająć 3. miejsce w Premier League. Mimo to na Etihad Stadium zdecydowano się na duże zmiany i sprowadzono do klubu kilku nowych piłkarzy. Pozyskano takich graczy jak Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki czy Tijjani Reijnders. Manchester City tylko w tym roku wydał na transfery już ok. 350 milionów euro.