Man City skreślił gwiazdę. Gigant chce zarobić 40 mln funtów

Jack Grealish na wylocie z Manchesteru City

Manchester City udał się do Stanów Zjednoczonych na Klubowe Mistrzostwa Świata bez Jacka Grealisha. Decyzja Pepa Guardioli nie była podyktowana kontuzją 29-letniego skrzydłowego, lecz formą, jaką prezentował w minionym sezonie. Choć menedżer próbował tłumaczyć swoją decyzję w dyplomatyczny sposób, dla wielu była jasnym sygnałem, że czas Grealisha na Etihad Stadium dobiega końca.

Nierówna dyspozycja Anglika sprawiła, że stracił zaufanie Guardioli, a jego przyszłość w klubie stanęła pod dużym znakiem zapytania. W ostatnich tygodniach Grealish był łączony z powrotem do Aston Villi oraz przenosinami do SSC Napoli. W przypadku transferu do Włoch, miałby szansę ponownie współpracować z Kevinem De Bruyne, który podpisał kontrakt do 2027 roku w stolicy Kampanii.

Grealish trafił na Etihad Stadium latem 2021 roku za 117,5 mln euro. W zakończonym sezonie Premier League rozegrał 20 spotkań i zdobył zaledwie jedną bramkę. „Manchester Evening News” przekazał, że angielski klub może zaakceptować oferty opiewające na 40 milionów funtów.

Warto dodać, że Grealish jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w zespole, a jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez dwa lata. To dodatkowa przeszkoda dla potencjalnych nabywców, którzy będą musieli uwzględnić również wysoki pakiet płacowy. Manchester City planuje latem gruntowną przebudowę kadry. Sam Guardiola już wcześniej dawał do zrozumienia, że oczekuje zmian przed nowym sezonem.