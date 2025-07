Lewoskrzydłowy na celowniku Lecha. Mistrz Polski ma jednak konkurencję [NASZ NEWS]

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Franck Surdez

Apetyty (kibiców) są ogromne

Po zdobyciu mistrzostwa Polski kibice Lecha nabrali apetytu na kolejne sukcesy. Widać to choćby po tym ja dobrze sprzedają się karnety na nadchodzący sezon, a także po frekwencji na Superpucharze Polski, który czeka nas już w najbliższą niedzielę. Fani „Kolejorza” wykupili wszystkie bilety, co oznacza, że starcie z Legią obejrzy 40 tysięcy widzów.

Kibice domagają się też jednak kolejnych wzmocnień. Sprowadzenie z powrotem Gumnego i Skrzypczaka wywołało dużą euforię, natomiast wiadomo, iż potrzebne są kolejne transfery przychodzące. Z informacji goal.pl wynika, że poznański klub zainteresował się szwajcarskim lewoskrzydłowym. To Franck Surdez, który jest piłkarzem belgijskiego Gentu.



Surdez ma 23 lata, a do Belgii trafił zimą 2024 roku z Neuchatel Xamax. Gent zapłacił za niego 1,3 mln euro, a zawodnik podpisał kontrakt do lata 2027. Liczący 188 cm wzrostu Szwajcar zaliczył 10 meczów w kadrze Szwajcarii do lat 21, strzelając w nich 2 gole.

Latem ma odejść z Gent

W poprzednim sezonie belgijskiej ekstraklasy Surdez wystąpił w 23 meczach, strzelając 2 gole i notując 5 asyst. Do tego doszło 7 występów i asysta w Lidze Konferencji UEFA, a także 4 mecze w eliminacjach do fazy grupowej. Piłkarz w drugiej części sezonu stracił miejsce w składzie i ma odejść z Gent.



Lech, jak słyszymy, wykazuje konkretne zainteresowanie, ale nie będzie mu łatwo sprowadzić tego gracza, bo Surdez ma sporo ofert, o czym donoszą media ze Szwajcarii i Belgii. Mówi się o możliwym powrocie do ojczyzny, pozostaniu w Belgii albo o transferze do Niemiec.