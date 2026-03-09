Flick wybrał skład Barcelony na Newcastle. Jeden znak zapytania

FC Barcelona przygotowuje się do ważnego meczu z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Według dziennika "AS" Hansi Flick ma już niemal gotowy plan na spotkanie w St James’ Park.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick stawia na konkretny plan taktyczny

Hansi Flick musiał w ostatnich dniach zarządzać składem Barcelony bardzo ostrożnie. Drużyna dopiero co rozegrała ligowe spotkanie z Athletic Club. Niemiec zdecydował się wtedy na sporą rotację w składzie, aby zachować świeżość kluczowych zawodników przed meczem Ligi Mistrzów.

Mimo zmian kadrowych Barcelona zdołała wywalczyć trzy punkty w Kraju Basków. Dzięki temu zespół może teraz w pełni skupić się na pierwszym meczu 1/8 finału Champions League.

Według informacji dziennika „AS” trener Barcelony ma już niemal gotowy skład na to starcie. W bramce ma wystąpić Joan Garcia. W linii obrony powinni pojawić się Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin oraz Joao Cancelo.

Środek pola ma należeć do Pedriego, Marca Bernala i Fermina Lopeza. Za kreowanie akcji ofensywnych odpowiadać będą Lamine Yamal oraz Raphinha. Największą wątpliwością pozostaje obsada pozycji napastnika. Flick rozważa wystawienie Ferrana Torresa albo Roberta Lewandowskiego.

Niemiecki szkoleniowiec przekazał drużynie także kilka jasnych wskazówek taktycznych. Pierwszym zadaniem ma być przetrwanie początkowej fazy spotkania. Newcastle słynie z bardzo intensywnego pressingu na własnym stadionie, dlatego Barcelona musi zachować spokój przy wyprowadzaniu piłki.

Drugim kluczowym elementem ma być koncentracja przez pełne dziewięćdziesiąt minut. W sztabie szkoleniowym wciąż pamiętają bolesną porażkę 0:4 z Atletico Madryt w krajowym pucharze. Tamto spotkanie pokazało, że chwila dekoncentracji może kosztować drużynę bardzo dużo.

