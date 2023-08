fot. Imago/ZUMA Wire Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W sezonie 2022/2023 FC Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów już w fazie grupowej

Teraz chce zaprezentować się zdecydowanie lepiej

Robert Lewandowski ocenił szanse na końcowy triumf w rozgrywkach

“Potrzebujesz trochę szczęścia”

W minionym sezonie FC Barcelona zawiodła i zakończyła zmagania w Lidze Mistrzów już na fazie grupowej. Okazała się gorsza od Interu Mediolan i Bayernu Monachium, zajmując dopiero trzecie miejsce i spadając do Ligi Europy. Tam również nie grała długo, gdyż przegrała w dwumeczu z Manchesterem United.

Duma Katalonii sięgnęła natomiast po krajowe mistrzostwo, co rozbudziło apetyty kibiców. Wymagają oni od ekipy Xaviego Hernandeza zdecydowanie lepszych wyników w europejskich pucharach. Robert Lewandowski wskazał, co jest kluczowe do końcowego triumfu.

– Na początku sezonu zawsze jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale oczywiście Liga Mistrzów będzie dla nas bardzo ważna. Myślę, że w styczniu będę w stanie powiedzieć coś więcej na temat szans na wygranie tego trofeum.

– Potrzebujesz trochę szczęścia, potrzebujesz mieć wszystkich zawodników zdrowych i zdolnych do gry. A jeśli jest jak w ostatnim sezonie, gdy mieliśmy 5-6 kontuzjowanych w tym samym czasie, praktycznie wszystkich obrońców i zostaliśmy wyeliminowani z Ligi Mistrzów, to trudno było zaprezentować naszą najlepszą wersję, było to praktycznie niemożliwe, ale w tym roku prawdopodobnie będzie dużo lepiej – uważa polski napastnik.

