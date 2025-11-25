Dlaczego Szczęsny nie gra? Oto powód absencji w meczu z Chelsea

FC Barcelona we wtorek wieczorem zmierzy się na wyjeździe z Chelsea w Lidze Mistrzów. W wyjściowej jedenastce nie znalazł się Wojciech Szczęsny. Oto powód absencji bramkarza Blaugrany.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny na ławce w meczu z Chelsea

FC Barcelona po wysokim zwycięstwie z Athletikiem Bilbao (4:0) postara się kontynuować dobrą formę. We wtorek wieczorem (25 listopada) podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Chelsea w 5. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Poznaliśmy wyjściowe jedenastki na ten mecz. W pierwszym składzie zabrakło jednego z dwóch Polaków – Wojciecha Szczęsnego.

Dlaczego Szczęsny nie gra? Powód absencji 35-latka w meczu z Chelsea jest dość prosty. Ostatnio do treningów z resztą zespołu wrócił Joan Garcia, czyli pierwszy bramkarz FC Barcelony. Hiszpan wystąpił już podczas ostatniego meczu w La Liga, gdzie zachował czyste konto. Hansi Flick nie raz podkreślał, że to właśnie Garcia jest jego pierwszym wyborem. Szczęsny tylko chwilowo wrócił między słupki, gdy jego młodszy kolega nie mógł grać ze względu na kontuzje. Pod nieobecność Garcii były reprezentant Polski wystąpił w 9 spotkaniach.