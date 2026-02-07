Barcelona zmieniła listę na Ligę Mistrzów. Flick dostał nowe opcje

Barcelona dokonała korekt w kadrze zgłoszonej do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. UEFA zatwierdziła zmiany, a dwie najważniejsze dotyczą Joao Cancelo i Marc Andre Ter Stegena.

Cancelo wraca do gry, ter Stegen wypada z listy Barcelony

Barcelona skorzystała z możliwości aktualizacji kadry przed fazą pucharową Ligi Mistrzów. UEFA dała klubom czas do 6 lutego na dopisanie maksymalnie trzech zawodników do listy A. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka nie był bardzo aktywny zimą, ale dokonał kilku istotnych zmian.

Najważniejszą nowością jest dopisanie Joao Cancelo. Portugalczyk został oficjalnie piłkarzem Barcelony w połowie stycznia, lecz nie mógł wystąpić w dwóch ostatnich meczach fazy ligowej. Teraz będzie już dostępny od pierwszego spotkania 1/8 finału, jeśli trener zdecyduje się po niego sięgnąć. Do tej pory obrońca zagrał jedynie 133 minuty w trzech meczach.

Z listy A zniknął natomiast Marc Andre ter Stegen. Bramkarz został wypożyczony do Girony i dodatkowo przeszedł operację po urazie mięśnia dwugłowego uda lewej nogi. Mimo wcześniejszych spekulacji nie wróci do Barcelony przed końcem sezonu i pozostanie w Montilivi.

Uwagę zwraca także obecność Dro na liście B. Pomocnik został tego samego dnia zarejestrowany przez Paris Saint Germain, dlatego jego nazwisko w zgłoszeniu Barcy najpewniej jest błędem administracyjnym.

Barcelona zakończyła fazę ligową Ligi Mistrzów na piątym miejscu. Dzięki temu uniknęła gry w barażach i bezpośrednio awansowała do 1/8 finału. Rywalem zespołu Flicka będzie zwycięzca jednej z par Monaco kontra PSG albo Qarabag kontra Newcastle.

