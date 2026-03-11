Bayern rozbił Atalantę. Kompany wskazał klucz do zwycięstwa

Bayern Monachium nie dał we wtorek żadnych szans Atalancie w spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Po meczu swoimi przemyśleniami podzielił się trener ekipy z Bundesligi.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany podsumował spotkanie Atalanta – Bayern

Bayern Monachium w roli faworyta przystępował do potyczki z Atalantą. Ostatecznie wywiązał się ze swojej roli. W każdym razie niewielu spodziewało się, że ekipa z Niemiec tak łatwo poradzi sobie z przedstawicielem Serie A. W żadnym stopniu zaskoczony takim obrotem wydarzeń nie był natomiast szkoleniowiec Bawarczyków.

– Przed nami jeszcze rewanż, więc musimy pozostać skoncentrowani. Kluczem dzisiaj było znalezienie odpowiedniego podejścia. Nasza gra jeden na jeden była bardzo ważna taktycznie, a wysoki pressing bardzo nam pomógł. To nie pierwszy raz, kiedy mierzymy się z drużyną taką jak Atalanta, która lubi atakować, więc nie było niespodzianek – mówił Vincent Kompany cytowany przez portal Uefa.com.

Drugie starcie z udziałem Bayernu i ekipy z Bergamo odbędzie się na Allianz Arenie w Monachium już 18 marca. Zanim jednak do tego dojdzie, już w najbliższy weekend Bawarczycy zmierzą się z Bayerem Leverkusen w lidze niemieckiej.

W tym sezonie doszło już do potyczki z udziałem ekip z Monachium i BayArena. Wówczas górą był Bayern, który wygrał różnicą trzech trafień. Na listę strzelców wpisali się Serge Gnabry, Nicolas Jackson, a samobójczego gola zaliczył Loic Badé. Monachijczycy ogólnie nie przegrali z Bayerem w żadnym z trzech ostatnich meczów.