Arbeloa przekonany. Nazwał gracza Realu najlepszym w historii

Real Madryt wyeliminował Manchester City i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Alvaro Arbeloa po tym dwumeczu docenił Thibauta Courtoisa. Uważa go za najlepszego bramkarza w historii.

fot. PA Images Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa i Thibaut Courtois

Real Madryt nie był faworytem dwumeczu z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów, choć awans do ćwierćfinału wywalczył ostatecznie bez większych problemów. Królewscy wygrali oba spotkania – przed własną publicznością rozbili Obywateli aż 3-0, a w rewanżu ograli ich 2-1. Wydawało się, że ekipa Pepa Guardioli ruszy do odrabiania strat, ale nie radziła sobie wystarczająco dobrze.

Kolejne świetne występy do swojego dorobku dopisał Thibaut Courtois, który w dwumeczu puścił tylko jedną bramkę. Co prawda – w przerwie zastąpił go Andrij Łunin, gdyż ten narzekał na problemy zdrowotne. Alvaro Arbeloa po wtorkowym zwycięstwie wypowiedział się na temat Belga z wielkim uznaniem. Nazwał go nawet najlepszym bramkarzem w historii piłki nożnej, co jest olbrzymim wyróżnieniem.

Zawodnik Realu Madryt z pewnością może aspirować do grona najlepszych w historii dyscypliny. Na Santiago Bernabeu występuje od 2018 roku i w tym czasie dwukrotnie zdobywał Ligę Mistrzów, a także świętował inne trofea. W kategoriach najlepszych nazwisko Courtoisa wymienia się na jednej półce z Manuelem Neuerem i Gianluigi Buffonem. Arbeloa uważa, że to właśnie Belg zasługuje na miano najlepszego w historii.