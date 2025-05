Tusk ostrzegł kibiców Chelsea i Betisu. Premier zapowiedział ostre kroki

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Donald Tusk

Donald Tusk zareagował na bijatykę kibiców Chelsea i Betisu

We wtorkowy wieczór (27 maja) w centrum Wrocławia doszło do potężniej bijatyki pomiędzy kibicami Chelsea a Betisu. W ruch poszły między innymi krzesełka i butelki co doprowadziło do poważnych zniszczeń w okolicy. Całą sytuację okiełznała policja, która rozdzieliła uczestników starcia.

To niemiły przedsmak finałowego meczu Ligi Konferencji, który w tym roku odbędzie się na wrocławskim stadionie. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 21:00 w środę (28 maja).

Na całą sytuację zareagować postanowił Donald Tusk. W krótkim wpisie na platformie X premier zwrócił się do kibiców obu drużyn, ostrzegając, że policja będzie bardziej bezwzględna, jeśli dojdzie do podobnych scen.

„Zero tolerancji dla przemocy na naszych ulicach! Dziękuję policji za stanowcze działania wobec chuliganów w koszulkach Chelsea i Betisu we Wrocławiu. Ostrzegamy: jeśli będzie trzeba, policja będzie dzisiaj jeszcze bardziej bezwzględna!” – napisał premier Donald Tusk.