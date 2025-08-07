Jagiellonia Białystok w czwartek rozpoczyna walkę w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Drużyna Adriana Siemieńca zmierzy się na wyjeździe z Silkeborgiem. Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Silkeborg – Jagiellonia Białystok: oficjalnie składy

W czwartek swoje zmagania w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy rozpocznie Jagiellonia Białystok. Tego dnia Duma Podlasia zmierzy się na wyjeździe z Siilkeborgiem. Podopieczni Adriana Siemieńca w poprzedniej rundzie okazali się lepsi od Novi Pazaru. Duńczycy natomiast wyeliminowali po wyrównanym dwumeczu KA Akureyri. Minmalnym faworytem tej rywalizacji jest ekipa z PKO Ekstraklasy.

Tymczasem około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy, jakie desygnowali do gry obaj trenerzy. Adrian Siemieniec postawił w ofensywie na Afimico Pululu oraz Jesusa Imaza. W zespole Silkbeorgu zobaczymy w ataku Tonniego Adamsena i Younesa Bakiza.

Silkbeorg IF: Larsen – Gammelby, Ostrom, Ganchas, Montano – Larsen, Mattsson, Freundlich – Bakiz, Adamsen, McCowatt

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Wdowik – Pozo, Romanczuk, Drachal – Imaz, Pululu, Prip

Początek rywalizacji między Silkborgiem a Jagiellonia Białystok odbędzie się już o 19:00. Arbitrem tego spotkania będzie Jamie Robinson, który pochodzi z Irlandii Północnej.