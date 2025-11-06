Reprezentant Polski U21 błysnął w Lidze Konferencji! „Wyróżnił się najbardziej”

Kacper Potulski zaliczył bardzo dobre spotkanie w Lidze Konferencji. Mainz pokonało Fiorentinę (2:1), a reprezentant Polski do lat 21 był jedną z wyróżniających się postaci w barwach klubu z Moguncji.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Kacper Potulski wyróżnił się w meczu Mainz – Fiorentina

FSV Mainz po trzech meczach w Lidze Konferencji ma na swoim koncie komplet punktów. W czwartek (6 listopada) odnieśli trzecie zwycięstwo. Do wcześniejszych triumfów z Zrinjski (1:0) i Omonią (1:0) dołożyli wygraną przed własną publicznością z Fiorentiną (2:1).

Warto dodać, że po raz kolejny w wyjściowej jedenastce znalazł się Kacper Potulski. Choć reprezentant Polski do lat 21 nie zaliczył jeszcze debiutu w Bundeslidze, to regularnie pojawia się na boisku w europejskich pucharach. Mecz z Fiorentiną był dla niego trzecim występem z rzędu od pierwszych minut w Lidze Konferencji. Co więcej, 17-latek został wybrany najlepszym graczem Mainz w obronie.

– Z trójki obrońców Mainz to on wyróżnił się najbardziej, przynajmniej dzięki temu, że zapobiegł bramce Fazziniego przed przerwą. W drugiej połowie miał mniej pracy – napisał serwis TuttomercatoWEB.

Potulski w tym sezonie rozegrał dla seniorskiego zespołu Mainz 3 spotkania. Do tego dołożył także 5 meczów w juniorskim zespole. We wrześniu zadebiutował w reprezentacji Polski U21 w trakcie starcia z Macedonią Północną.