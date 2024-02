IMAGO / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Patryk Kun

Molde wyeliminowało Legię Warszawa z Ligi Konferencji Europy

Norweski klub w dwumeczu pokonał polski zespół aż 6:2

Patryk Kun udzielił wywiadu po tym spotkaniu

Patryk Kun: Każdy z nas bierze odpowiedzialność

Legia Warszawa nie zdołała odrobić strat z pierwszego spotkania i ostatecznie przegrała 2:6 z Molde w dwumeczu 1/16 finału Ligi Konferencji. Wahadłowy wicemistrza Ekstraklasy – Patryk Kun – przyznał, że taka porażka na własnym stadionie jest niedopuszczalna.

– Nie będę wskazywał pojedynczych piłkarzy, bierzemy to na klatę jako cała drużyna. Przegraliśmy 0:3 na własnym stadionie, to niedopuszczalne. Każdy z nas bierze za to odpowiedzialność, musimy to dźwignąć – powiedział Patryk Kun, cytowany przez oficjalną stronę internetową Legii Warszawa.

– Czuję duże rozczarowanie i niedosyt. Chcieliśmy dojść dalej. Patrząc z dystansu, od pierwszego meczu w Kazachstanie, rozegraliśmy pamiętne mecze. Potrafiliśmy w tym czasie pokazać dużą jakość i grać dobrą piłkę. Dziś czujemy rozczarowanie – dodał wahadłowy.