Legia Warszawa bez punktów w Słowenii. Inaki Astiz zaskoczył po meczu

Legia Warszawa przegrała z NK Celje (1:2) w meczu Ligi Konferencji - To był jeden z najlepszych naszych meczów w tym sezonie - powiedział Inaki Astiz, cytowany przez portal Legionisci.com.

PressFocus Na zdjęciu: Inaki Astiz

Porażka Legii w Lidze Konferencji

Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z NK Celje (1:2) w 3. kolejce Ligi Konferencji. Wojskowi prowadzili do 72. minuty po trafieniu Kacpra Urbańskiego, jednak gospodarze w drugiej połowie zdołali odwrócić losy meczu w zaledwie pięć minut.

Dla Legii był to trzeci występ w fazie ligowej. Wcześniej stołeczny zespół uległ tureckiemu Samsunsporowi (0:1) i pokonał Szachtara Donieck (2:1) w Krakowie. W Słowenii drużynę poprowadził tymczasowy trener Inaki Astiz, który przejął obowiązki po zwolnionym Edwardzie Iordanescu. Hiszpan mimo niekorzystnego wyniku był zadowolony z postawy swoich zawodników.

– Z piłką graliśmy odważnie i w sposób, który chcemy prezentować. To był jeden z najlepszych naszych meczów w tym sezonie – pokazaliśmy dobry futbol, zabrakło jedynie skuteczności. Każdy, kto oglądał spotkanie, widział, że tworzyliśmy sytuacje, dominowaliśmy, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Ten mecz nie powinien się zakończyć porażką, jestem o tym przekonany – stwierdził Astiz.

– Gdy wyniki nie przychodzą, trudno jest wyjść z takiego dołka. Pracujemy nad aspektem mentalnym, bo to klucz do poprawy. Jedyna droga to ciężka praca na boisku i pełne zaangażowanie – bez własnego ego, bez myślenia o sobie. Niezależnie od tego, kto gra, każdy musi pracować dla drużyny – dodał. W kolejnym meczu Ligi Konferencji Legia podejmie Spartę Praga (27 listopada, godz. 21:00).