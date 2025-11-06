Lech Poznań gra w Madrycie! Frederiksen nie zaskoczył

Lech Poznań w czwartkowy wieczór rywalizuje na wyjeździe z Rayo Vallecano w ramach Ligi Konferencji. Znamy wyjściowe składy obu drużyn.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech chce wywieźć punkty. Frederiksen stawia na mocne nazwiska

Lech Poznań po dwóch kolejkach ma na koncie trzy punkty w Lidze Konferencji. Na inaugurację udało się sensacyjnie rozbić Rapid Wiedeń aż 4-1, a po tym meczu przydarzyła się kompromitująca porażka z Lincoln Red Imps FC, czyli mistrzem Gibraltaru. Nikt nie przewidywał nawet straty punktów, natomiast mistrzowie Polski musieli uznać wyższość rywala, który zwyciężył 2-1. Teraz przystępują do trzeciego wyzwania w fazie ligowej – w czwartek czeka ich wyjazdowe spotkanie z Rayo Vallecano.

Zespół z La Liga na krajowym podwórku wygląda dość dobrze – ma w dorobku 14 punktów po jedenastu meczach i zajmuje miejsce w środku stawki. W Lidze Konferencji zanotował natomiast zwycięstwo oraz remis, więc do starcia z Lechem Poznań przystąpi jako faworyt.

Poznaliśmy skład, jaki do gry desygnował Niels Frederiksen. Szkoleniowiec postawił na swoich najlepszych zawodników. Od pierwszej minuty zagrają Mikael Ishak, Timothy Ouma czy Luis Palma.

Początek meczu Rayo Vallecano – Lech Poznań o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Oficjalne składy na czwartkowy mecz Ligi Konferencji

Rayo Vallecano: Batalla – Balliu, Lejeune, Ciss, Pacha – Trejo, Valentin, Gumbau – Perez, Camello, Garcia

Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul – Kozubal, Ouma – Bengtsson, Rodriguez, Palma – Ishak