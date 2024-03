W piątek o godzinie 13:00 odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Europy. Poznaliśmy również układ drabinki aż do samego finału. W najciekawszym meczu 1/4 finału zmierzą się Milan oraz Roma.

Imago / Mandoga Media Na zdjęciu: Liga Europy trofeum

Poznaliśmy pary w ćwierćfinale Ligi Europy

Wylosowana została również drabinka aż do finału

W ćwierćfinale zobaczymy mecz AC Milan – AS Roma

Będzie włoski hit w Lidze Europy! Milan zmierzy się z Romą

W czwartek późnym wieczorem poznaliśmy wszystkich ośmiu uczestników ćwierćfinału Ligi Europy. Następnego dnia w piątkowe południe UEFA przeprowadziła losowanie par ćwierćfinałowych. Wylosowano również układ par półfinałowych oraz gospodarza meczu finałowego. Decydujące spotkanie odbędzie się w tym roku na Aviva Stadium w Dublinie. Drużyny, które wywalczyły awans do najlepszej ósemki Ligi Europy to: Benfica, AC Milan, Olympique Marsylia, West Ham United, Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, AS Roma oraz Liverpool.

Pary ćwierćfinału Ligi Europy:

AC Milan – AS Roma

Liverpool – Atalanta

Bayer Leverkusen – West Ham United

Benfica – Olympique Marsylia

Drabinka półfinałowa Ligi Europy:

Benfica/Olympique Maryslia – Liverpool/Atalanta

AC Milan/AS Roma – Bayer Leverkusen/West Ham United

Gospodarzem meczu finałowego w Irlandii będzie zwycięzca rywalizacji Benfica/Olympique Maryslia – Liverpool/Atalanta.